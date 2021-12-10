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尼國總統「連任4次」政敵全被關！與美關係惡化　40國拒認大選結果

▲▼尼加拉瓜總統奧蒂嘉（Daniel Ortega）與副總統穆麗優（Rosario Murillo）於2021年11月勝選連任。（圖／路透）

▲尼加拉瓜總統奧蒂嘉與副總統穆麗優於2021年11月勝選連任。（圖／路透）

記者張方瑀／綜合報導

尼加拉瓜無預警宣布與台灣斷交，並承認中華人民共和國是唯一合法政府，甚至表示台灣是中國不可分割的一部分。《路透社》報導更指出，美國在11月初對該國9名政要祭出制裁後，兩國關係不斷惡化，而奧蒂嘉第4次連任也被批評是場鬧劇，至今多達40餘國及國際組織皆拒絕承認尼國大選結果。

尼加拉瓜總奧蒂嘉（Daniel Ortega）在11月7日的大選連任成功，這也是他贏得連續第4個總統任期；他於1984年至1990年做完首個總統任期，2007年又回鍋掌權一路至今，現任副手則是妻子穆麗優（Rosario Murillo）。

奧蒂嘉為了鞏固獨裁勢力，在2018年暴力鎮壓反對派遊行，根據人權組織說法，有300多人因此死亡，數千人被迫流亡。此外，尼加拉瓜當局更在今年6月以威脅國家主權為由，突襲搜索多名奧蒂嘉政敵的住處，並進行夜間逮捕，遭到拘留的31人中，有7人可能代表反對派出馬參選總統。

奧蒂嘉11月當選後，國際社會立刻批評，形容這場選舉是場「鬧劇」，因為他的政敵不是入獄就是流亡海外。美國財政部同月15日發表聲明宣布，對尼加拉瓜公共部門（Public Ministry）及9名政府官員實施制裁，包含奧蒂嘉的國安顧問蒙卡達勞（Nestor Moncada Lau）；至今多達40餘國及國際組織皆拒絕承認尼國大選結果。

《路透社》報導更指出，尼加拉瓜與美國的關係近來持續惡化，尼加拉瓜此舉並不令人意外，由於國際制裁下，美國政府對奧蒂嘉已缺乏影響力，他自然而然地會尋求中國的援助與支持，「看來奧蒂嘉已經受夠了。」而與台灣斷交對美國來說，也是對其在拉丁美洲勢力的沉重打擊。

另一個受到中國影響導致與台灣關係岌岌可危的國家是宏都拉斯，親中候選人希奧瑪拉（xiaomara castro）在今年競選期間，即以與中國建交促進該國經濟為政見之一。本月1日，在該國執政黨國民黨（National Party of Honduras）承認敗選後，希奧瑪拉確定贏得總統大選，成為宏都拉斯第一位女性總統。

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