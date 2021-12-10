立陶宛：拜登向北約中歐成員國承諾　將提供「額外軍事能力」

▲ 美國總統拜登與俄羅斯總統普丁。（圖／達志影像／美聯社）

記者陳宛貞／綜合外電報導

立陶宛總統顧問凱吉里特（Asta Skaisgiryte）透露，美國總統拜登（Joe Biden）9日承諾向北大西洋公約組織（NATO）中歐成員國提供「額外軍事能力」，保證讓這些國家參與有關該地區的決策，絕不會背著盟國與俄羅斯就該地區的問題達成任何協議。

《路透社》報導，華府一名高級官員則表示，拜登也重申美國對北約憲章第五條《集體防禦條款》的承諾。該項條款規定，對任一成員國的武裝攻擊應被視為對所有成員國的攻擊。

白宮說明，拜登還與烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskiy）通電，談話中明確表示，美國及盟友、夥伴將致力於遵守「不在沒有烏克蘭的情況下，就烏克蘭問題做出決定或進行討論」的原則。

拜登先前承諾，將與俄羅斯及北約主要盟國舉行高級會議，討論莫斯科當局關切的問題，以及降低東方戰線緊張局勢的可能性。官員透露，美國正準備和俄羅斯討論安全問題，但拜登7日與普丁的電話會談中並未做出任何讓步。

拜登已經和北約中歐成員國中與俄羅斯、白俄羅斯及烏克蘭接壤的國家領導人會談，包括愛沙尼亞、拉脫維亞、立陶宛、波蘭、捷克、斯洛伐克、匈牙利、羅馬尼亞及保加利亞。凱吉里特提到，「他說，可能為這些國家提供額外的保證，以及額外軍事能力」，但未提及可能的地點。

愛沙尼亞總統卡里斯（Alar Karis）與拜登通話後則發文指出，「歐洲安全問題需要與北約所有成員國討論，北約以外的國家對北約的決定沒有否決權。」立陶宛總統瑙塞達（Gitanas Nauseda）則向拜登表示，美軍常駐立陶宛是保障該地區安全最有效的方法。

拜登先前指出，烏克蘭「是一個主權國家，必須決定自己的未來」，同時警告普丁，俄羅斯若入侵烏克蘭，美國將與歐洲夥伴協調，令俄國面臨非常嚴重的後果，但俄羅斯9日持續對烏克蘭展現敵意。

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