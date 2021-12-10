女兒「掛在流理台上」下秒就要摔倒！日本媽媽先拍照po網　遭砲轟

▲網友事後緊急刪文，依然無法平息外界怒火。（圖／onecall2ch）



記者王佩翊／綜合報導

日本一名媽媽日前和孩子在廚房時，一個不注意便聽到孩子突然傳來一聲尖叫與哭聲，待她回頭後，竟看到女兒兩隻手緊緊抓著流理台的邊緣，但腳踩的踏台卻移動到50公分外，而女兒就這樣快要摔下去。不過這名媽媽看到後，非但沒有第一時間拯救女兒，竟還拿出手機拍下「難得的一幕」，遭到網友痛批。

日本網友@mmikuji是一名媽媽，共育有1名1歲的孩子和2歲的孩子，她日前在推特發文表示，在家時「突然聽到孩子的悲鳴聲」，並附上一張孩子搖搖欲墜地掛在流理台旁，雙手緊抓水槽邊緣，只剩一隻腳的腳趾努力扣著腳踏台，恐怕下一秒就要摔倒。

該篇照片瞬間獲得網友關注與熱烈討論，然而儘管該篇貼文紅了，原po卻也被其他網友痛罵很過分。網友表示，「都這種時候了，竟然還在拍照？我覺得這種媽媽好可怕」、「我老婆要是拍這種照片我一定跟她斷絕來往」、「網友的讚數比女兒的安全還重要嗎」、「為人母不是應該先救孩子嗎」等。

事後這名媽媽強調，自己拍完照片馬上就去救女兒了，但最終仍然因為不堪網友的猛烈砲火，緊急刪除該篇貼文，甚至直接刪除整個推特帳號。



▲網友砲轟原po只顧拍照不顧小孩。（圖／onecall2ch）

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