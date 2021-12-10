僅是縮寫EM！　馬斯克改過的作業有人花20萬買下

▲馬斯克批改過的作業以7,753美元售出。（圖／路透）

實習記者丁玟華／綜合報導

現在可能有許多商學院的學生，願意付高額的費用，請特斯拉執行長馬斯克（Elon Musk）評論他們的研究報告，但其實早在1995年，他就批改過學生的作業。當時的他是賓州大學學生，雙主修經濟學和物理，同時為擔任華頓商學院管理學助教，那時他批改過的作業，最近在網路上以7,753美元（約台幣21.69萬元）售出，買家身分不明。

根據《CNN》報導，現任財務顧問的Brian Thomas曾是管理學的學生之一，他發現這些作業的潛在價值，將它們委託給波士頓的拍賣公司RR Auctions出售。

作業上都沒有馬斯克的完整簽名，只有名字縮寫「EM」，也很少完整寫下任何字。RR Auctions表示，馬斯克的簽名很少見，之前曾以1,383美元的價格，出售一張馬斯克的親筆簽名照片。

馬斯克在作業上的唯一評語是因為，Thomas用了髒字解釋一家公司的需研擬的退場策略，馬斯克用紅線標註用字「不雅」，然後扣了2分。對此，Thomas解釋那只是想逗教授笑的笑話，沒想到改作業的人是馬斯克。

這些作業是Thomas和他兒子在家中車庫找到的，但最先注意到的是兒子發現有馬斯克的縮寫。Thomas說他根本不記得那時的馬斯克。