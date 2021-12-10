蕭美琴出席民主峰會　罕見視訊與拜登同框

▲蕭美琴出席民主峰會 ，罕見與美國總統拜登同框。（圖／取自推特／@TECRO_USA）



文／中央社記者江今葉華盛頓9日專電

駐美代表蕭美琴與行政院政務委員唐鳳今天代表政府出席白宮民主峰會，罕見與美國總統拜登同框。唐鳳明天也將在峰會發表國家聲明。駐美代表處表示，這是從世界領袖處獲得見解的絕佳機會。

拜登（Joe Biden）今天上午親自主持民主峰會（Summit for Democracy）領袖會談，全球多個民主國家的領袖及代表透過視訊交換意見。

Amb. @bikhim and Digital Minister @audreyt joined @POTUS and other world leaders in the Leaders’ Plenary Sessions at the #SummitForDemocracy. A great opportunity to get the insights from world leaders as we defend and fortify democracy around the world together. pic.twitter.com/USF5jsg9ev — Taiwan in the US (@TECRO_USA) December 10, 2021

駐美代表處表示，蕭美琴與唐鳳今天一同代表政府全程出席民主峰會各場次會議，分享相關民主經驗及所面臨的挑戰，並就民主韌性、預防及反制貪腐等議題進行分組討論。

駐美代表處晚間也透過推文，公布蕭美琴上午參加峰會開幕式的照片。推文表示，蕭美琴與唐鳳和拜登與其他世界領袖共同參與峰會領袖會談。在共同捍衛和鞏固世界各地民主之際，這是一個從世界領袖處獲得見解的絕佳機會。

外交部日前表示，唐鳳將代表台灣以預錄影片方式發表國家聲明（national statement），並在10日參與「科技與民主」場次的「對抗數位威權主義及肯定民主價值」分組討論，擔任與談人，是少數受邀在民主峰會擔任與談人的政府代表。

唐鳳屆時將與美國國際開發總署（USAID）署長鮑爾（Samantha Power）等領袖同台，討論如何透過科技與數位民主強化政府治理，並分享台灣運用科技對抗疫情、建立信任及對抗國家策動假訊息攻勢的成功經驗。

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