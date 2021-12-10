金融時報：尼加拉瓜選前「蔡英文答應貸款1億美元」　國內銀行拒絕

▲總統蔡英文與尼加拉瓜總統奧德嘉會晤。（圖／總統府提供）



記者張方瑀／綜合報導

中美洲國家尼加拉瓜無預警宣布與台灣斷交，並承認中華人民共和國是唯一合法政府，甚至表示「台灣是中國不可分割的一部分」。英國《金融時報》表示，總統蔡英文曾在11月7日尼加拉瓜大選前夕，答應再提供1億美元的貸款，但台灣的銀行以違反美國對尼國制裁而拒絕，避免讓自身業務面臨風險。

根據《金融時報》報導，台灣一直是尼加拉瓜的主要資助者，並準備繼續支持總統奧蒂嘉（Daniel Ortega），即使他因監禁反對派候選人遭到國際社會抨擊。兩名知情人士向《金融時報》表示，蔡英文在11月7日尼加拉瓜大選前夕，答應尼國政府再提供1億美元的貸款，但台灣的銀行拒絕延長貸款期限，因為這樣做可能會違反美國對尼加拉瓜的制裁，讓自身的業務陷入風險。

Nicaragua cuts diplomatic ties with Taiwan and recognises Beijing https://t.co/meAvo7Pigx — FT China (@ftchina) December 10, 2021

報導指出，在尼加拉瓜轉變立場之際，台灣也面臨來自北京的直接壓力，共機進入台灣防空識別區的頻率和數量不斷增加。同時，立陶宛在今年允許台灣在首都開設代表處後，北京當局也試圖在經濟上對立陶宛施壓。

德國馬歇爾基金會（German Marshall Fund）台灣問題專家葛來儀（Bonnie Glaser）表示，此舉也有可能加速其他國家對台灣的支持，「孤立台灣不符合歐盟、澳洲和其他許多國家的利益，所以他們可能會採取行動加強與台的關係。」

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