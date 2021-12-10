尼加拉瓜總統2度斷交台灣　消息人士「不意外」：奧蒂嘉真的受夠了

▲尼加拉瓜總統奧蒂嘉（Daniel Ortega）與副總統穆麗優（Rosario Murillo）於2021年11月勝選連任。（圖／路透）

記者張寧倢／編譯

尼加拉瓜相隔36年再次宣布與台灣斷交，承認「世界只有一個中國」、「台灣是中國不可分割的一部分」。對此，路透社刊出報導，一名熟悉該地區情勢的台灣外交消息人士表示，此舉並不令人意外，國際制裁之下，美國政府對尼國長年領袖奧蒂嘉（Daniel Ortega）已缺乏影響力，「看來奧蒂嘉已經受夠了。」

根據路透社報導，尼加拉瓜外交部長蒙卡達（Moncada）宣布承認一個中國，「中華人民共和國是唯一合法代表中國的政府，台灣是中國不可分割的一部分。」這是尼加拉瓜史上第二次與中華民國斷交，且都是在總統奧蒂嘉執政時期做出的決策。台灣外交部聲明，政府至感痛心與遺憾，「基於維護國家尊嚴，決定自即日起終止與尼加拉瓜的外交關係。」白宮與美國國務院則尚未作出回應。

報導稱，一名熟悉該地區情勢的台灣外交消息人士表示，尼加拉瓜此舉並不令人意外，由於國際制裁下，美國政府對尼國總統奧蒂嘉已缺乏影響力，他自然而然地會尋求中國的援助與支持，「看來奧蒂嘉已經受夠了。」

據悉，奧蒂嘉今年11月7日勝選連任第4個總統任期後，但選舉期間政府持續打壓、逮捕異議人士，政敵不是入獄就是流亡海外，遭到國際民主社會的普遍譴責與制裁，迄今包括美、英、歐盟及美洲國家組織（OAS）等40餘國及國際組織均拒絶承認尼國選舉結果。上月，美國總統拜登直接抨擊奧蒂嘉，譴責尼加拉瓜的總統選舉是一場「啞劇」。

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