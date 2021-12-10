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美國曾轟「假選舉」！尼加拉瓜打壓反對派被孤立　成靠攏中國關鍵

▲▼總統蔡英文2017年出訪尼加拉瓜，參加尼加拉瓜總統就職典禮。（圖／記者陶本和攝）

▲ 總統蔡英文2017年出訪尼加拉瓜，參加尼加拉瓜總統就職典禮。（圖／記者陶本和攝）

記者陳宛貞／綜合外電報導

尼加拉瓜9日宣布與台斷交，承認中華人民共和國為世界上唯一合法代表中國的政府，我外交部隨後決定停止援助尼國。尼加拉瓜總統奧蒂嘉（Daniel Ortega）在上月的總統大選中再度連任，因鎮壓異議人士受到譴責，美國等多國祭出制裁，被指為尼國向中俄靠攏的關鍵。

尼加拉瓜11月7日舉行總統大選，奧蒂嘉成功贏得第四個總統任期。美國國務卿布林肯（Antony Blinken）同月15日發表聲明宣布，「在尼加拉瓜11月的虛假選舉過後，美國正採取行動加強對尼國官員問責。財政部外國資產控制辦公室（OFAC）今天對尼加拉瓜公共部門（Public Ministry）及9名政府官員實施制裁。」

聲明指出，奧蒂嘉政府剝奪尼加拉瓜人民在自由公正的選舉中投票的權利，進行長達數月的鎮壓，監禁多達39人，包括7名潛在競爭對手、反對派領袖、記者、學生及公民社會成員，「奧蒂嘉政府多年來逐漸削弱尼加拉瓜民主制度，放任腐敗及有罪不罰的現象盛行。」

美國財政部因此宣布，對尼加拉瓜公共部門及9名官員實施制裁，因為政府選前逮捕反對派潛在總統候選人、其他公民社會領導人、私營部門、學生及記者的過程中，公共部門發揮主要作用，而這9名官員助長奧蒂嘉政府的鎮壓行動，包括侵犯人權、管理資助政府的機構，或為維持政權而犧牲人民利益。

布林肯當時指出，美國將持續與國際夥伴一起採取具體行動，以回應奧蒂嘉政府破壞公民自由與和平選舉的行為，樂見加拿大、英國跟進，美洲國家組織（OAS）大會也在11月12日明確表示，若尼加拉瓜政府在現任正副總統領導下持續破壞民主、剝奪人權，將進一步被孤立，呼籲尼國恢復民主並立即無條件釋放政治犯。

涉外人士指出，奧蒂嘉政府全面性打壓異議人士，受到國際民主社會普遍譴責與制裁，至今多達40餘國及國際組織皆拒絕承認尼國大選結果。國際制裁也令尼加拉瓜經濟壓力遽增，奧蒂嘉因此主動退出美洲國家組織，開始向中國等威權集團靠攏，更與俄羅斯簽署核能合約，被指為與台斷交的重要原因之一。

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