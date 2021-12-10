6正妹去夜店「遭注射不明藥物」！她昏迷被帶走　要吃半年抗愛滋藥

▲戴維斯和朋友去夜店玩，卻遇上針戳客。（圖／FB／Sienna Davis）



記者王佩翊／編譯

英國先前曾傳出多起女孩在夜店玩樂時突然遭不明人士以針筒注射藥物的事件，如今澳洲竟然也出現類似案件。有6名女孩接連在去夜店後，於身上發現不明針孔。其中1名被害女性的友人站出來表示，當時朋友被注射藥物後，便被人帶走，她們靠著手機追蹤才找到當事人。受害女子前往醫院檢查後，還被要求服用長達6個月的抗愛滋藥物，保障安全。

根據《每日郵報》、《每日電訊報》報導，澳洲新南威爾士州紐卡斯爾（New Castle）警方近2週內已經接獲6名「針孔受害者」的通報。6名受害者都是在夜店遊玩時，突然發現身體不適，最後在身上發現不明針孔，疑似遭人注射藥物。

▲▼戴維斯表示，這已經是她身邊第2次發生類似案件。（圖／FB／Sienna Davis）



其中一名受害者的友人戴維斯（Davis）站出來表示，她和朋友們3日一起到國王街的一間夜店玩，然而一名朋友卻突然覺得身體不適，因此暫時到一旁休息。怎知當她們狂歡後，想要回來找人時，卻發現朋友竟然不見了，一行人緊急透過手機追蹤她的下落，才發現位置顯示在新堡火車站（New Castle interchange）。

當她們趕到火車站找到被害女性時，她已經意識不清，幾乎快要昏迷，所有人連忙合力將她帶回家。事後被害人被送往醫院，醫療團隊在她的大腿上發現一個不明針孔，隨即幫她抽血檢查。最後該名女子被醫師要求服用6個月的抗愛滋藥物，以保障她的健康。

戴維斯表示，這已經是2個星期內，她身旁第2個女孩發生這種事了，所幸這些女孩除了昏迷外，沒有發生更糟糕的事。她同時也分享了一系列遭針筒注射不明藥物的女孩身上的傷口照片，只見在不明針孔旁還有不小的瘀青。

據悉，嫌犯可能是使用注射胰島素或腎上腺素的針筒，因為這些針頭非常細，通常很難被察覺。警方目前正在調查這6起事件的關聯性，而受害女性都要接受毒物檢測。

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