尼加拉瓜斷交台灣！　中國常駐聯合國大使激賞：符合時代潮流

記者張靖榕／綜合報導

尼加拉瓜於台灣時間10日宣布與我國斷交，承認「世界只有一個中國」。中國常駐聯合國代表張軍在推特發文，讚賞尼加拉瓜政府的作為是順應潮流趨勢。





▲尼加拉瓜總統奧蒂嘉主政期間，兩度與中華民國斷交。（圖／達志影像／美聯社）

張軍在推特回應尼加拉瓜宣布與台灣斷交一事，「我們高度讚揚尼加拉瓜政府做出的正確決定，符合時代潮流和人民的願望。一中原則是被國際社會廣泛接受且不容挑戰的。」

尼加拉瓜外交部長蒙卡達於台灣時間10日宣布與台灣斷交，承認中華人民共和國是唯一合法代表中國的政府，並宣稱台灣是中國不可分割的一部分。

此次並非尼加拉瓜第一次與台灣斷交，2次斷交皆是在總統奧蒂嘉（José Daniel Ortega Saavedra）主政期間發生。第一次發生在1985年12月，1979年取得政權的奧蒂嘉宣布和中國民國斷絕55年的外交關係，同時承認北京政府，直到1990年查莫洛（Violeta Barrios Torres de Chamorro）夫人領導的政府上台，重新承認中華民國。