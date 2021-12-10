中國升級經濟抵制立陶宛　美國喊話企業「睜大眼」

▲美國國務院發言人普萊斯強調，美企對中國應要特別小心。（圖／路透）

文／中央社記者徐薇婷華盛頓9日專電

外媒報導，中國要求跨國公司切斷和立陶宛的關係，否則將被拒於中國市場之外。美國國務院發言人普萊斯今天藉此機會，呼籲美企要睜大眼，並重申支持立陶宛與台灣深化關係。

路透社今天引述立陶宛外交部副部長艾德梅納斯（Mantas Adomenas）指出，中國向跨國企業釋放訊息，警告他們若使用來自立陶宛的元件和供應，將無法再出口到中國市場，導致有些公司取消與立陶宛供應商的合約。

普萊斯（Ned Price）今天在例行簡報會上被問及此事時表示，立陶宛是美國重要北大西洋公約組織（NATO）盟友，也是許多議題上的夥伴，包括強健防衛與經濟連結、促進民主與人權等。

在立陶宛遭受脅迫之際，普萊斯指出，美國強化與立陶宛關係的重要性，也清楚表明支持立國與台灣深化合作，包括在雙方首都互設代表處。

普萊斯強調，不論在何處，美國企業都應要能處於公平競爭環境，這也是為什麼美方努力確保美企、甚至是整個私營部門，能夠「睜大眼睛」做事，並確保外界了解中國內部侵犯作為，包括透過公開表達關切、發布商業警示等。

共和黨籍參議員史考特（Rick Scott）今天也發表聲明聲援立陶宛，他讚許立國起身捍衛自由與民主，過去是為古巴，現在則是為台灣。

史考特表示，各界都應對中國本質有清楚認知。他直指，北京就是個「威權流氓」，行徑像極貪腐犯罪集團，只會靠施壓讓人民聽話，用經濟摧毀手段威脅他國就範。他說，中共霸凌行徑只透露出自身的軟弱，外界不能容忍此類作為，應支持立陶宛人民。