啟用「詛咒之力」闖關黑暗靈魂III　他付出慘痛肉身代價

▲黑暗靈魂III遊戲畫面。（圖／翻攝steam網頁）
記者崔子柔／綜合報導
日本一名遊戲玩家為了破解《黑暗靈魂III》（DARK SOULS III），竟然不惜讓身體像「被詛咒」，雖然成功攻破遊戲，但他卻因此罹患膀胱炎，苦勸大家不要效仿。
玩家大鳥（@Otori0704）8日在推特發文表示，在破高難度動作遊戲的關卡時，有個秘訣就是讓自己「憋尿到極限」，他認為，大腦在這樣的狀況下會更有警覺性，敵人的攻擊看起來會比平常來得慢。
大鳥表示，他就是用這招才攻破《黑暗靈魂III》，不過事後則發現自己罹患膀胱炎，感覺「像為了強大的力量被詛咒，自己也成為故事的一角」。
大鳥最後也提醒，健康比遊戲重要多了，膀胱炎還會不斷復發，奉勸大家不要效仿這招，想上廁所時就不要忍。貼文曝光後引起網友熱議，超過3萬人按讚、9千次轉發。
フロムゲー攻略のコツを伝授するよ— 大鳥 (@Otori0704) December 8, 2021
尿をギリギリまで我慢してプレイすると脳が危険を察知するのか敵の攻撃がスローに見えるんだ
これで僕はダークソウル３をクリアしてその代償に膀胱炎になったよ
大いなる力と引き換えに呪いを受ける
まるで自分が物語の一部になったみたいだね
ゲームより健康だよ！
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