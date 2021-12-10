拜登揭民主倒退警訊　受邀名單「有台灣」掀緊張氣氛

文／中央社



美國總統拜登今天在民主峰會開幕式致詞時，不僅提出民主倒退警訊，並認為這是時代挑戰，他呼籲民主國家採取具體承諾，為強化民主並抵抗威權、打擊貪腐、促進和確保人權採取行動。

美國今天召開一連兩天的民主峰會（Summit for Democracy），全球百餘國領袖、非政府組織、民營企業、媒體代表等齊聚，討論民主面臨的挑戰與機遇，並針對加強民主、對抗威權獨裁、打擊貪腐與促進人權等議題交換意見。

拜登（Joe Biden）今天上午在國務卿布林肯 （Antony Blinken）陪同下，在白宮透過視訊開幕致詞表示，民主與普世價值面臨極大挑戰，要革新民主與強化民主機構需要持續不懈的努力。民主不是偶然發生，每一代人都必須革新，這是緊迫的議題。

拜登引述自由之家（Freedom House）2020年報告，指出全球自由化已經連續15年出現倒退現象，「國際民主及選舉協助研究所」（International Institute for Democracy and Electoral Assistance）報告也指出，過去10年，包括美國在內的所有民主國家，至少有一個面向的民主發展出現衰退，「這些趨勢正比過往任何時候都因為更加複雜的全球挑戰而加劇」。

拜登也警告，專制獨裁者尋求促進個人權力，探索並擴大在全球各地的影響力，證明鎮壓政策與手段是因應當今挑戰的更有效作法，試圖煽動社會分裂與政治兩極分化。更讓人擔憂的是全球民眾對民主政府的不滿加劇，認為民主政府無法滿足他們的需求，這是這個時代的挑戰。

▲拜登視為威權陣營的中國、俄羅斯被排除在受邀名單外，加上邀台灣與會，已挑動中國敏感神經。（圖／達志影像／美聯社）

拜登指出，民主或許脆弱，但也具有內在彈性，能夠自我糾錯、自我改進。「民主很難」，但這是釋放人類潛力、捍衛人類尊嚴與解決重大問題的最佳方法。這場會談或許無法就各項議題達成共識，但「我們共同做出的選擇將決定子孫後代的共同未來」，必須為價值觀團結一致，堅持正義與法治以維護言論自由、集會自由、新聞自由、宗教自由與固有人權。

他坦言，民主並不完美，但呼籲民主國家採取具體承諾，為強化民主並抵抗威權、打擊貪腐、促進和確保人權採取行動。美國也將以身作則，投資自身民主，並支持在全球各地合作夥伴。