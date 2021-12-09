鄧家華自稱「處男」驗性病被調侃　導演回應：都有可能被感染

▲鄧佳華。（圖／翻攝自鄧佳華臉書）



記者鄒鎮宇／綜合報導

爭議網紅鄧佳華即將進軍AV界，鄧佳華在片商的陪通下進行體檢，確定沒有6種性病，可以正式成為AV男優，卻被網紅調侃。對此，導演圤智雨（戲引子）也在臉書進行科普，強調感染性病並非只有透過性交一種途徑，「不信你可以留言去問許藍方博士，看我對還錯」。

片商TWAV花費2500元，3日帶著鄧佳華進行愛滋、梅毒、梅毒螺旋體、皰疹、披衣菌、淋病等6種項目體見，確定沒有性病。對此，網紅聞氫哥回應，「一看就知道100%不可能有性病的佳華在開拍前也是要驗～你們團隊真的專業！讚！」

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▲▼鄧家華自稱「處男」驗性病被調侃 導演回應：都可能被感染。（圖／翻攝孟若羽Ig）



「當然要驗啊！」圤智雨（戲引子）看完舉例，在健身房用到不乾淨的毛巾也有機會得到性病，「這叫間接接觸傳染」，且部分性病患者的衣褲、被褥、毛巾、剃鬚刀、物品、用具等被分泌物污染，健康人接觸這類用品也容易染上性病。

圤智雨（戲引子）表示，尤其是淋病急性期，病人或病菌攜帶者排出的分泌物中含有大量淋球菌，梅毒病人的糜爛面中也含有大量的梅毒螺旋體，分泌物不僅污染了內褲，還會污染床單、坐便器、腳盆、浴缸等日常用品，他人如接觸這些被污染的東西有可能被感染，「他第一句在傳遞錯誤知識才必須出來指正」。

▲導演回應聞氫哥的留言。（圖／翻攝戲引子臉書）



網友看完紛紛留言，「真不專業，都有人上公共廁所染菜花了」、「佳華會去健身房？」「他的也要驗沒有問號，他不是在質疑，是在肯定」、「我覺得他整句話都是肯定句不是疑問句啊，他是在肯定你們團隊的專業欸」、「天啊，沒想到日常生活中那麼多東西都會被這樣感染」。

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