日老翁開車「連撞7幼兒園童」後爆吐昏迷！　頭痛硬撐開車釀大禍

12月9日午前、愛知県東浦町で園児の列に高齢男性の乗用車が突っ込む事故があり、園児7人が軽傷、男性も病院へ搬送されました。事故直後の現場を本社ヘリから撮影しました。 pic.twitter.com/XyNFV09pPl— 中日新聞 (@chunichi_denhen) December 9, 2021
記者王佩翊／編譯
日本愛知縣一間幼兒園9日上午安排學生在外散步，沒想到卻突然有一輛汽車往孩童的隊伍暴衝而來，當場導致7名幼童受傷。而事發後肇事駕駛表示自己身體不舒服，突然開始爆吐，送院後失去意識，目前情況仍不樂觀。根據肇事駕駛友人透露，他當天早上就曾經提到自己頭痛不舒服，疑似是因為硬撐開車才會發生車禍，甚至波及無辜兒童。
根據《日本放送協會》報導，現年74歲的肇事駕駛9日上午9時40分左右，乘著黑色小客車突然衝進十字路口，並撞上當時正在過馬路的幼兒園兒童。根據警消透露，一共有10名4到5歲的幼童被送醫，其中7人受到輕傷，都沒有大礙。
肇事的男性駕駛則表示，自己身體不舒服，隨後開始爆吐，更突然昏迷，目前仍在醫院搶救中，情況最為嚴重。
根據警方表示，當時幼兒園正準備要帶著學生到附近公園散步，一共是3名老師與38名學生，但誰也沒想到在路上卻突然遭遇橫禍。據悉，事發前該名男子正在和朋友打球，但是卻突然覺得頭痛不舒服，因此便啟程回家，沒想到在返家途中出了車禍。
警方研判，該名男子可能是因為身體不舒服硬要駕駛，才會發生車禍，不過由於男子目前仍在昏迷中，詳細案發經過仍待調查與釐清。
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