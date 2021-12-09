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陳吉仲四度上東森農場與劉櫂豪聯手賣鳳梨釋迦　王令麟力挺送回饋飆出萬顆買氣

▲▼農委會主委陳吉仲上東購賣鳳梨釋迦,王令麟。（圖／記者徐文彬攝）

▲東森電視購物《東森農場》節目開賣台東鳳梨釋迦，農委會主委陳吉仲（左3）第四度站台力推，與立委劉櫂豪（右2）把優質農產推薦給東森會員。左起購物專家怡君、東森購物總經理彭鴻珷、農委會主委陳吉仲、東森集團總裁王令麟、立委劉櫂豪、青農林承憲。（圖／記者徐文彬攝，以下同）

記者洪菱鞠／台北報導

台東鳳梨釋迦口感柔軟滑嫩、果肉Q、甜度高，國內消費者卻不一定吃得到，因為每年一到產季就被搶著訂購，東森農場經過長時間不斷努力，終於說服農家，保留最鮮美品質嚴選外銷A果等級給會員，農委會主委陳吉仲、立委劉櫂豪今天(9日)一同在購物台LIVE現場聯手強力推薦，一箱6公斤約9～11顆賣700元，不僅免運費，東森集團總裁王令麟力挺小農再送50%東森幣回饋，相當於買一送一，開放訂購後，火速飆賣1萬顆，買氣熱烈。

台東縱谷得天獨厚的氣候，讓初鹿至太麻里以北短短30公里，綿延1800公頃的鳳梨釋迦田，長滿了當地人口中的「綠寶石」，而每年6月中至隔年4月為產期，現在吃正是時候，當季的鳳梨釋迦不僅果實飽滿碩大、果肉Q彈可口，吃起來香甜不膩，帶有微酸風味，且營養豐富，是深受海外市場歡迎的台灣之光。為了讓東森購物會員也能品嚐到最鮮甜的鳳梨釋迦，東森農場特別嚴選外銷A果等級，每箱6公斤約9～11顆，含運費700元，買再送50%東森幣，換算下來，等於一箱只要350元，而且接單現採、產地直送，保證新鮮，LIVE節目才開賣沒多久，立刻吸引許多會員搶下訂。

▲▼農委會主委陳吉仲上東購賣鳳梨釋迦。（圖／記者徐文彬攝）

▲▼台東鳳梨釋迦果實飽滿碩大、果肉Q彈可口，吃起來香甜不膩，帶有微酸風味。

▲▼農委會主委陳吉仲上東購賣鳳梨釋迦。（圖／記者徐文彬攝）

▲▼農委會主委陳吉仲上東購賣鳳梨釋迦。（圖／記者徐文彬攝）

▲陳吉仲大推台東鳳梨釋迦，直說「保證甜，不甜找我」。

第四度來到東森農場節目力推的陳吉仲，對於鳳梨釋迦的好讚不絕口，直說「保證甜，不甜找我」，並推薦除了切片直接吃，也可以冰起來，就像冰淇淋甜點一樣，不同吃法，品嚐到的甜度也不一樣，叫賣功力完全不輸購物專家，讓他笑說「如果我沒在農委會，可以來競爭這個位置」，尤其一聽到東森購物網祭出的便宜價格，他更是大呼「一箱700元絕對划得來，一定要用新台幣下架，也希望透過促銷，消費者買了後發現到鳳梨釋迦原來這麼好吃，之後能夠多多消費，拉抬產地價格，讓農民獲益。」

陳吉仲表示，非常感謝東森購物網以及王令麟總裁所率領的團隊，對農漁民們照顧不遺餘力，農漁畜產品只要經由東森購物平台推廣，隔天的產地價格就會上漲，他印象最深的是在去年2月上東森農場節目促銷屏東家鄉的午仔魚，因過去比較少機會推廣給國人，節目一開賣就造成熱銷，也帶動產地價，這次的鳳梨釋迦，希望藉由成功通路的影響力，把優質水果介紹給全台消費者，支持辛苦的小農，讓他們的收入獲得應有的保障，可以在地持續生產，農業也能永續。

▲▼農委會主委陳吉仲上東購賣鳳梨釋迦,王令麟。（圖／記者徐文彬攝）

▲陳吉仲頒獎感謝王令麟率領團隊用行動長期支持在地小農。

東森購物網長期支持在地小農與優質農產，陳吉仲特別親自頒獎感謝王令麟用行動支持農業。另外，劉櫂豪也說，「非常感謝農委會、東森購物網，透過活潑、生動的促銷方式，把台東特產分享給全國各地的好朋友，過去很多人只聽過它的名字，知道鳳梨釋迦是非常好的水果，但因為絕大部分都外銷，所以不太有機會品嚐到，這次有這麼好的機會做推廣，讓更多人可以品嚐到這麼好的水果。」

東森購物網和小農站在一起，感同身受疫情對地方帶來的衝擊，自去年率先加入農漁產銷售國家隊行列，助攻嘉義極光哈密瓜賣光1,600顆、臺東鳳梨釋迦秒殺3,500組、台南麻豆文旦秒殺1萬6000顆、關廟金鑽鳳梨完銷4,000組、午仔魚及龍虎斑熱賣8,000條，每檔銷售成績表現亮眼，不僅秉持東森嚴選的精神，挑選好食好物，更幫農民大拚內銷，也讓消費者次次品嚐到在地美味。

東森農場秉持嚴選品質層層把關，均從產地直送宅配到府，推出後受到廣大會員的熱烈好評，販售的各項農場品也在「熊媽媽買菜網」同步銷售，東森購物秉持「東森嚴選」的精神，未來將持續尋找臺灣各地優質產品，同時拋磚引玉，期望各界共同支持臺灣在地農業。

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