22歲超狂酒店妹不爽被逮　竟「變身瘋犬」狠咬女警官

▲該名酒店妹因為涉嫌妨礙公務再次遭到逮捕。（示意圖／取自免費圖庫Pakutaso）



記者王佩翊／編譯

日本島根縣一名22歲酒店妹11月因為涉嫌破壞男性友人的照片，因此遭到逮捕，然而她3日更在拘留所內鬧事，甚至還狠咬了壓制她的警官，導致一名女警有手臂受傷。警方9日依妨害公務與傷害罪嫌將其再逮捕。

根據《山陰中央電視台》報導，這名住在島根縣濱田市的22歲酒店妹11月中旬在另一名20多歲的男性友人家中，疑似因口角不和，竟突然砸碎對方家中的相框，並撕毀8張照片，對方隨即通報警方，而該名酒店妹也立即被警方依損毀罪嫌逮捕，並留置於濱田警察署的拘留所中。

酒店妹3日上午卻突然在拘留所的房內大喊大叫，甚至試圖做出暴力舉動，因此被警方移至保護室。然而被安置在保護室的酒店妹卻企圖傷害自己，5名警方隨即衝上前制止，並制伏該名女性。然而其中一名女警官原本正壓制住酒店妹的上半身，沒想到卻被她突然回頭猛咬了一口。

該名27歲的女性巡查部長右手臂因此被咬傷，警方9日依妨害公務與傷害罪嫌將該名22歲酒店妹再逮捕。而她被逮後卻絲毫不在意地稱，「雖然我沒有印象了，不過有證據的話那應該就是我咬的吧。」

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