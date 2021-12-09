14歲男學生獸慾大發　87歲嬤「圖書館外停車」慘被他硬上

▲美國一名男學生在圖書館外性侵87歲老婦人。（示意圖／取自免費圖庫pixabay）

記者張寧倢／編譯

美國威斯康辛州一名14歲少年被指控在圖書館外性侵了87歲老婦人，同時還對她犯下劫車、持刀搶劫等嚴重罪行，事發後老婦人自行向警方報案。據了解，這名14歲嫌犯密爾瓦基市議會的議長有親戚關係，目前被關押在拘留所，相關單位試圖申請以成人法庭審理此案。

根據《紐約郵報》報導，威斯康辛郊區城市沃科夏（Waukesha）11月30日發生性侵案件。嫌犯是一名就讀於沃科夏中學的14歲少年，當天他趁著一名87歲老婦人正在圖書館外停車時，持刀搶劫、奪車，並且對她進行性侵犯，事後開著老婦的車輛離開現場。被害人自行向警方報案，隨後員警開車跟蹤這名少年，並在他下車徒步逃逸時順利將人逮捕歸案。

然而，這名少年背景並不平凡，威斯康辛州第一大城密爾瓦基市的議長強森（Cavalier Johnson）對此發出聲明，「我大家族的一名成員被指控犯下了可怕的罪行，我對這個消息感到悲傷與憂慮，首先我衷心為受害者與家屬祈禱，沒有人應該承受她所經歷的這一切，希望並祈禱她能完全恢復，若指控被證實為真，被告絕對應該為此負責。」

據悉，少年被逮捕後已經遭到退學，目前關押在拘留所，當局相關單位試圖申請以成人法庭處理這名少年的案件，全案現已提交地方檢察官辦公室審理。

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