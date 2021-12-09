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日雅子皇后58歲生日！睽違1年9月問候公婆　抑鬱18年病情仍起伏

▲▼德仁天皇、雅子皇后。（圖／宮內廳）

▲雅子皇后度過58歲生日。（圖／宮內廳）

記者王佩翊／編譯

日本皇后雅子9日度過58歲生日，受到新冠疫情影響，今年慶祝活動雖然不像去年一樣全部取消，但仍然大幅縮減範圍，慶生宴也僅有家人出席。雅子稍早透過書面發表生日感言時也特別提到上週剛成年的愛子公主，同時希望全國人民能盡快度過疫情所造成的難關。另一方面，雅子皇后因抑鬱罹患適應障礙症已經18年，醫師團則表示，目前病情仍有起伏，尚未痊癒。

根據《時事通信社》報導，自從明仁上皇與美智子上皇后2020年3月從皇居搬到仙洞御所後，因為疫情便再也沒有與德仁天皇夫婦相見。如今適逢雅子皇后58歲生日，兩夫妻9日下午特地驅車前往仙洞御所向上皇夫婦請安，而這也是4人時隔1年9個月再度相見。

▲德仁,明仁,日本皇室,令和。（圖／路透社）

▲德仁天皇（左一）與雅子皇后（右二）時隔1年9個月終於再次與上皇夫婦會面。（圖／路透社）

根據《日本放送協會》報導，雅子皇后的57歲生日正逢日本疫情爆發之際，因此當時取消了所有慶祝活動，今年則是改為縮小慶祝規模，包含不提供飲食，同時將出席人數降到最低。稍早秋篠宮文仁親王與首相岸田文雄也親自前往皇居向皇后祝賀。

雅子皇后在生日聲明中表示，新冠疫情從2020年持續至今，不論是在社會上、經濟上，都造成許多民眾內心痛苦，雖然疫情尚未完全好轉，但仍然希望大家能夠同心協力，共同度過難關。而對於剛滿20歲的愛子公主，她則是感慨表示，從愛子公主出生至今已經20年，看似很長的一段時間，但卻感覺像是一瞬間的事，感謝大眾用溫暖的視線守護愛子成長，未來也希望她能累計各種經驗，盡到一名成年皇族的責任。

另一方面，負責掌管皇室成員健康狀況的醫師團也表示，雅子皇后自罹患適應障礙症後，至今已經18個年頭，目前病情仍有起伏，還在持續恢復中，特別是今年搬到皇居，生活環境出現變化，還需要一段時間好好適應新生活。

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