英國恐近萬人染Omicron！兒童爆「不尋常」1症狀　醫認：很擔憂

▲一名英國醫師表示,就他所看到的情況,目前約有15%的兒童感染Omicron後出現皮疹症狀。(示意圖/路透)

記者張寧倢/綜合外電報導

英國截至8日已有568起Omicron變異株確診病例,衛生大臣賈偉德(Sajid Javid)更表示潛在的實際染疫數字可能接近1萬例。來自倫敦北部的全科醫師勞伊德(David Lloyd)警告,從他在臨床上看到的狀況而言,約有15%的兒童在感染Omicron後出現「不尋常」的皮疹症狀,「現在是令人擔憂的時期。」

根據《獨立報》、《太陽報》報導,英國衛生大臣賈偉德8日表示,新的Omicron變異株比Delta更容易傳播,境內已累計568起病例,但英國衛生安全局(UKHSA)估計實際染疫人數比確診病例高出約20倍,因此目前可能已接近1萬人感染Omicron,且依照目前2天半到3天就翻倍成長的蔓延速度,月底前可能會超過100萬人染疫。

▲兒童疫苗接種率較成年人低,面對來勢洶洶的Omicron變異株,成為染疫住院的高風險族群。(示意圖/路透)

倫敦北部的全科醫師勞伊德表示,他在臨床上已經看到大約15%罹患Omicron的兒童病患出現「不尋常的皮疹」,同時也有疲勞、頭痛與食慾不振等常見病徵,這些症狀的差異非常重要,「我們先前總會看到一小部分的新冠患者出現奇怪的疹子,但最近有高達15%兒童都出現皮疹,所以我們開始進一步瞭解這種病毒,並加以留意。」

勞伊德補充,依他所見,Omicron病例迅速翻倍增加似乎是正確的,儘管希望Omicron不會像Delta變異株那樣容易致命,且希望人類能夠戰勝它,但他也坦承「現在是令人擔憂的時期」。

