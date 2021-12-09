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度假海灘槍擊驚魂！5槍手「從海上掃射」　遊客只穿泳裝狂奔逃命

▲▼坎昆市一家名為「綠洲棕櫚」（Oasis Palm）的海灘度假村7日上午出現5名身穿軍裝的槍手，騎著水上摩托車掃射至少20槍，墨西哥軍警隨即加派人手控制海灘。（圖／翻攝自Facebook／Inspector Nocturno Cancun）

▲墨西哥坎昆一家高級度假村7日出現5名槍手，騎著水上摩托車開槍掃射，武裝軍警隨即加派人手控制海灘。（圖／翻攝自Facebook／Inspector Nocturno Cancun）

記者張寧倢／綜合外電報導

位於墨西哥東南岸、世界著名的加勒比海度假勝地「坎昆市」（Cancun）在疫情爆發前每年可吸引6百萬名旅客駐足。然而，近來坎昆的槍擊事件頻傳，當局上月才剛部署了1500人的國民警衛隊，四星級度假村7日竟又發生槍擊案，遊客只穿著泳衣就急忙狂奔逃命，尖叫聲四起，所幸最終無人受傷。

▲▼坎昆市一家名為「綠洲棕櫚」（Oasis Palm）的海灘度假村7日上午出現5名身穿軍裝的槍手，騎著水上摩托車掃射至少20槍，墨西哥軍警隨即加派人手控制海灘。（圖／翻攝自Facebook／Inspector Nocturno Cancun）

▲槍擊事件發生後，海灘的旅客多數已都逃到岸上涼亭躲避。（圖／翻攝自Facebook／Inspector Nocturno Cancun）

根據《紐約郵報》、《福斯新聞》報導，坎昆市一家名為「綠洲棕櫚」（Oasis Palm）的海灘度假村7日上午出現5名身穿軍裝的槍手，騎著3輛水上摩托車，持槍朝空中掃射，過程至少開了20槍，當時海灘上滿是開心戲水、享受日光浴遊客全被嚇得狂奔竄逃。來自美國緬因州的遊客勒巴薩（Rick Lebassa）表示，他看見有2到3名男子騎著水上摩托車靠近岸邊，並對著空中開槍，但沒有朝岸上人群射擊。

▲▼墨西哥海岸度假城市坎昆近來槍擊案頻傳，當局派遣國民警衛隊進駐巡邏，不料，還不到1個月又發生類似事件。（圖／路透）

▲墨西哥海岸度假城市坎昆近來槍擊案頻傳，當局派遣國民警衛隊進駐巡邏，不料，還不到1個月又發生類似事件。（圖／路透）

明尼蘇達州的遊客古里奇（Andy Guyrich）則說，一開始人們似乎還沒意識到發生什麼事，反應時間大約延遲了5秒鐘，接著所有人都開始爭先恐後地竄逃、尖叫、哭泣、奔跑。報導稱，槍手們經過一連串擊發後隨即將水上摩托車棄置岸邊，換上便服逃亡，所幸並無傷亡，墨西哥當局截至當天下午仍未逮捕任何可疑人士。另一名美國遊客瓊斯（Zayne Jones）心有餘悸地說，「幸運的是，沒有人受傷，但原本有可能會出意外的，感覺不太放心讓孩子待在這裡。」

▲▼墨西哥海岸度假城市坎昆近來槍擊案頻傳，當局派遣國民警衛隊進駐巡邏，不料，還不到1個月又發生類似事件。（圖／路透）

▲國民警衛隊5日在坎昆市度假沙灘地區巡邏。（圖／路透）

隔日，美國國務院發布公告，警告前往包含坎昆市在內的墨西哥東部金塔納羅奧州旅遊的美國民眾，由於「犯罪因素」在旅行途中要格外提高警惕。11月4日，坎昆另一家度假酒店的海灘也發生槍擊事件，據悉是兩派敵對黑幫為了爭奪地盤而駁火，不幸造成2人死亡，當時還有許多僅穿著泳衣的遊客從沙灘上逃到飯店大廳內躲避這場槍戰。

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