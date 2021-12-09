為了30萬元！21歲女被媽強迫嫁給司機　2個月後遭丈夫割喉殺死

▲女被迫嫁給陌生人，婚後沒多久就被殺害。（圖／示意圖／CFP）

記者李振慧／綜合報導

澳洲阿富汗裔21歲女子海達里(Ruqia Haidari)被母親以澳元1.5萬元（近台幣30萬元）嫁給一名不認識的Uber司機，婚後由於她持續抗拒這段婚姻，惹得丈夫不開心，才結婚2個月被對方割喉殺害，犯案後還向她弟弟嗆聲，「快過來領屍」。

45歲女子薩金娜(Sakina Muhammad Jan)被控，2019年11月脅迫21歲女兒海達里嫁給25歲男子哈利米(Mohammad Ali Halimi)。據了解，海達里與未來丈夫結婚前只見過4次面，後來2人便在墨爾本郊區穆魯普娜(Mooroopna)成婚，婚後一同搬到珀斯生活。

去年1月18日，海達里因為遲遲不願和哈利米圓房，哈利米氣得打電話向海達里弟弟穆罕默德(Muhammad Taqi Haidari)告狀。電話中，穆罕默德一直聽到2人的爭吵聲，沒多久哈利米突然告訴他，「如果你是個男人的話，就來領走你姊姊的屍體」，才發現海達里已經遇害。

法庭資料顯示，哈里米在通話中從廚房拿了一把刀，朝海達里割了2刀切開對方喉嚨，後來因謀殺罪成被判處無期徒刑。死者母親薩金娜被控脅迫女兒結婚，日前出庭應訊，親友表示，薩金娜原本要求哈利米得付澳元2萬元（約台幣39萬元）聘金，最後妥協改收澳元1.5萬元，海達里明明非常不願意，但是又不敢違抗母親意思，結果葬送掉自己人生。