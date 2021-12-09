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對抗中國軍事影響力　美國務院宣布：對柬埔寨實施「武器禁運」

▲▼柬埔寨,軍事,士兵,軍隊,柬埔寨國旗。（圖／達志影像／美聯社）

▲美國對柬埔寨實施武器禁運。（圖／達志影像／美聯社）

記者吳美依／編譯

美國國務院及商務部8日宣布，針對柬埔寨實施武器禁運及最新出口限制，原因是該國腐敗問題、侵犯人權，以及考量到中國軍隊影響力日益成長。《路透社》寫道，隨著柬埔寨成為中國在東南亞的最大盟友，此舉反映出華府努力對抗北京在該區域日益擴大的影響力。

美國政府《聯邦公報》（Federal Register）一份文件寫道，國務院已將柬埔寨列入「禁止所有武器出口」的名單，因為儘管美方官員不斷呼籲，「柬埔寨仍持續允許中華人民共和國（PRC）拓展軍事存在，並在泰國灣（Gulf of Thailand）打造專用設施。」

此外，美國商務部也針對「軍民兩用」物品、敏感程度較低的軍事國防用品及服務，發布最新出口限制。商務部長雷蒙多（Gina Raimondo）表示，「我們呼籲，柬埔寨政府應在解決貪腐及侵犯人權方面，做出有意義的進展，致力減少中國軍隊在柬埔寨的影響力，這些影響威脅區域及全球安全。」

根據斯德哥爾摩國際和平研究所（SIPRI）資訊，美國並非柬埔寨的武器供應國，因此禁令所產生的影響尚不清楚。美國國務院顧問喬萊（Derek Chollet）8日啟程訪問柬埔寨及印尼，而柬國政府發言人目前尚未回應。

美方官員曾針對柬埔寨「雲壤海軍基地 」（Ream Naval Base）提出擔憂，質疑中方建設缺乏透明度；華府11月也為此貪腐事件，制裁2名柬埔寨官員。

《宇宙人外信》：中英日韓四聲道，影劇閒聊學單字★

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