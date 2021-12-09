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壯男喊「輕症沒關係」拒打疫苗　臨死前後悔了！心碎求救訊息曝光

▲▼ 肌肉男John Eyers堅持不打疫苗，死前懊悔不已。（圖／翻攝自Facebook／John Eyers）

▲ 艾爾斯生前熱愛運動，除了氣喘以外沒有潛在健康問題。（圖／翻攝自Facebook／John Eyers）

記者陳宛貞／綜合外電報導

英國男子艾爾斯（John Eyers）擁有一身健美肌肉，平時身體十分健康，堅信自己即便感染新冠病毒，病情也不會太嚴重，因此堅決不肯打疫苗，未料今年7月染疫後演變為重症，一個月後撒手人寰，臨終前對於沒有接種疫苗懊悔不已。家人日前公開他生前的求救訊息，令人不勝唏噓。

綜合《衛報》、《每日郵報》報導，42歲的艾爾斯來自默西賽德郡紹斯波特（Southport），生前擔任建築公司高級主管及技術專業人員，對運動充滿熱情，青少年時期曾拿下撐竿跳、曲棍球賽冠軍，成年後挑戰鐵人三項、健美比賽，後來愛上攀岩及露營，今年7月初因染疫住院，月底不幸去世。

他的雙胞胎手足麥肯（Jenny McCann）表示，「他（艾爾斯）是我認識的人中最健美、最健康的，死前4周還在攀威爾斯山和野外露營，唯一的問題就是他相信自己不會死。他認為就算感染新冠病毒也不會有事，以為自己只會是輕症，不想打疫苗。」

麥肯早在5月就接種第一劑疫苗，形容艾爾斯為「堅定的反疫苗者」，因此跟全家人鬧翻。但艾爾斯住院接受呼吸器治療以前脫口表示，希望自己當初有接種疫苗，7月11日傳給麥肯的最後一封訊息寫道，「不要讓他們放棄我」。

然而，艾爾斯的病情持續惡化，家人7月27日被告知他時日無多，當天稍晚在家人趕到醫院前便斷氣，在加護病房死於感染及器官衰竭，令父母、麥肯和19歲的女兒心痛不已。

艾爾斯去世約一周後，麥肯在臉書寫下一系列有關他的文章，呼籲施打疫苗及戴口罩，引起廣大迴響，卻也因此成為反疫苗者的攻擊目標。有網友留言表示，「請節哀順變，但我不想打疫苗。我已經得過新冠肺炎，所以抗體會發揮很好的作用。我相信妳故意忽略他的一些潛在問題，藉此推廣疫苗」、「這是個有趣的故事，但我可不買帳。我告訴妳，我有個已經接種疫苗的同事現在就躺在ICU」。

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