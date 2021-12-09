變態富二代狂啪50女！偷拍收藏性愛片　還辯「我重視人權沒亂傳」

▲南韓30餘歲富二代涉及偷拍50名女子，還大言不慚地表示，自己注重人權沒有散布影像。（示意圖／取自免費圖庫pexels）



記者張寧倢／編譯

南韓一名30多歲權姓男子，父親經營高爾夫度假村與網路媒體，身為總裁之子的他雖然經濟條件優渥，卻爆出噁心行徑。他在家中客廳與臥室安裝針孔攝影機，短短不到5個月的時間就偷拍了至少50名女性的性愛影片。然而，他接受訪問時竟大言不慚地說自己注重人權，並無散佈這些影片。

南韓MBC電視台接獲爆料，京畿道安山市一家著名高爾夫度假村與基督教網路媒體的總裁之子涉及違法偷拍，光是MBC掌握到的性愛影片就多達62部，檔案的標題是依照拍攝日期、女性名字與年齡等固定格式命名，存放的資料夾宛如系統性的「性愛片庫」，推測拍攝時間是介於今年6月28日至11月13日之間，已知受害女子至少達50人。

報導指出，30多歲的富二代權男在客廳或臥室安裝針孔相機進行偷拍，起初受訪時強烈否認未經同意拍攝非法影片，還理直氣壯地說自己平常也會上教堂，就算錄音也沒在怕，「一切都沒有事實根據，沒有的事，我沒有理由這麼做。」然而，面對記者持續追問，權男卻大言不慚地說，「不是出於作惡的動機，只是為了收藏我個人的回憶才這樣做的，不管影片在哪裡流竄，都是別人偷走的。」

更甚，權男直接向記者坦承，影片是在對方不知情的情況下偷拍的，「（這些女性知道自己被拍嗎？）大概不知道吧，曾經告知過，有同意的人，也有不同意的。」他解釋，這些通常是在常去的酒吧中經介紹認識的女性，但他注重「女性人權」，從未主動散布影像。據悉，權男昨日企圖搭機赴美，但遭警方在仁川機場攔截，當場查扣存有偷拍影片的隨身筆電，全案正在調查中。

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