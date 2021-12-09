Google發4.4萬紅包給全球員工！鼓勵挺過疫情　連實習生都有份

▲Google預計在12月向全球員工發放額外1600美元的獎金。（圖／達志影像／美聯社）



記者張方瑀／綜合報導

年末將近，搜尋引擎巨頭谷歌（Google）的母公司Alphabet在8日宣布，預計在12月向全球員工發放1600美元（約台幣4.4萬元）的額外獎金，連實習生都能拿到，希望能藉此鼓勵員工渡過疫情難關。

根據《路透社》報導，Google發言人表示，公司將在本月向所有員工發放一次性獎金，金額為1600美元，海外員工則可拿到等值金額，就連延伸工作團隊和實習生都能拿到。這筆獎金除了是Google的在家工作津貼和福利金外，還希望能鼓勵員工渡過疫情難關。

今年3月初Google的內部調查顯示，在過去一年裡員工的幸福感有所下降，因此公司後續就宣布了一系列的福利措施，包含500美元（約台幣1萬3800元）的現金獎金。

Google原訂在明年1月10日開始，讓員工每週有3天返回公司上班，但由於Omicron病毒持續擴散，所以安全副總裁拉考（Chris Rackow）宣布延後實施。Google近日也要求員工無論是否返回辦公室工作，都必須在12月3日以前完成疫苗施打，引發部分員工反彈。

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