　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

陰莖增大術後嗨翻！他曝「下面感覺快爆開」　妻子超羞只敢慢慢來

▲▼內褲,男人,脫褲子,下體,生殖器,陰莖,男性,性功能。（示意圖／CFP）

▲美國一名男子揭露陰莖增大手術後的感受。（示意圖／CFP）

記者吳美依／綜合報導

美國男子馬可斯（Marcus）接受陰莖增大手術，成功讓長度多了2.5公分，周長增加5公分。他透露，術後感覺棒極了，也更有自信心，雖然陰莖「感覺好像快要爆開一樣，但不算太壞，不會痛或者難以忍受。我甚至不記得曾經服用任何止痛藥。」但在術後初期發生性行為時，妻子也必須適應，因此只得「慢慢來」。

馬可斯接受雜誌《男士健康》（Men's Health）採訪時說，他的陰莖形狀及尺寸都很正常，但總覺得少了點什麼，「我一直覺得應該更大，雖然我不曾被抱怨，也沒有任何問題，但為什麼不試試看呢？女人可以隆乳，為什麼我不能呢？」

馬可斯18、19歲就開始研究，最後找上洛杉磯泌尿科醫師埃利斯特（Dr James Elist）動刀。手術中，患者陰莖肌肉及皮膚之間，被放入名叫Pneuma的植入物，但無法自行選擇大小，而必須交由醫師評估最安全有效的尺寸。

▲▼男人,廁所,小便,小便斗,陰莖,下體。（圖／CFP）

▲馬可斯過去一直希望生殖器更雄偉，如今對於陰莖增大的成果非常滿意。（示意圖／CFP）

馬可斯從麻醉甦醒後，立刻感覺陰莖飽滿緊實，雖然勃起時感覺有點怪怪的，但不會疼痛，整體感覺棒極了；但由於施打抗生素等藥劑，因此首次如廁時尿液呈現鮮紅色，非常嚇人。醫師也警告，術後初期性行為必須「慢慢來」，因為患者不僅必須注意手術傷口位置，也必須讓妻子適應大小。

在美國，陰莖增大手術受到嚴格監管，只有一種形式的手術獲准，且全國緊2名醫師擁有動刀資格。埃利斯特醫師使用Pneuma植入物的手術，號稱能夠「替您的陰莖增大需求提供安全、永久且完全可逆的解決方案。」

陰莖大小「看手指」就知道！醫曝長短比例有玄機　出生前注定

陰莖增大術後實測大小！他GG卻整根卡水管　消防崩潰：一碰就變大

忘帶保險套！　他狂塗強力膠「封鳥」和女友激戰後慘死

《宇宙人外信》：中英日韓四聲道，影劇閒聊學單字★

SpotifyKKBOXSoundOnApple PodcastGoogle

►男士平口褲才45元！破盤價手刀搶

ET快訊
逆子弒父分屍「不是因為家暴」！　最新動機曝光
站黃偉哲旁「G級頭燈」撐爆襯衫！　短髮妹是她
12元美式、拿鐵買2送2！　超商咖啡優惠一次看
藍鈞天宣布升格二寶爸！　超音波照出爐
強制打2劑疫苗「她堅持不打」！　網全轟爆
婚紗照「新娘臉貼男下體」！　身分被神出
邵雨薇「眼睛撕裂傷爆血」！　傷勢照曝光
LIVE／兒為母殺家暴父棄屍畫面曝光　王少偉親解與許藍方關係

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

變態富二代狂啪50女！偷拍收藏性愛片　還辯「我重視人權沒亂傳」

把學校當後宮！17名女學生留校讀書被校董下藥　獻給朋友一起侵犯

陰莖增大術後嗨翻！他曝「下面感覺快爆開」　妻子超羞只敢慢慢來

金正恩也管不動！北韓服務業淪「賣淫天堂」　小包廂專供特別服務

恐怖瞬間！印尼雅萬高鐵橋墩搬移倒塌　工人狂奔逃命

和妻子吵架！恐怖爸把3個月嬰兒抓去撞牆　「頭骨砸碎」慘死

疑女友中獎2億後出軌！恐怖情人持菜刀朝臉狂砍7刀...判監18年

Google發4.4萬紅包給全球員工！鼓勵挺過疫情　連實習生都有份

紐西蘭將上修合法吸菸年齡至14歲　力拚2025晉升「無菸國度」

夢到自己中頭獎　男用「夢中數字」買樂透贏9千萬嗨翻：命中注定

新店槍手返台！下機採撿癲癇發作　除暴特勤舉槍戒備...上救護車送醫

機車沒油！檔車妹14度低溫下牽車　熱心男見狀...免費幫加油順利發動

大隊接力槍響！第一棒原地睡覺　「揣摩中槍跌倒」觀賽同學全笑歪

幫送？自吞？嬤拿走21個免費便當　愛心站長見弱勢撲空怒：拿走希望

原住民女孩喝太醉害友遭殃慘摔　艱難站起又撞到樹最終回到地上

父親中風過世！高二生擺攤養家 被人檢舉無奈嘆：沒辦法做了...

新娘備情歌驚喜「婚禮暖聲獻唱」　一字一句唱心坎！新郎感動秒落淚

爸帶頭違規！7歲童跟過街被撞飛　媽尖叫急奔查看...身後2童全嚇壞

阿部瑪利亞台灣最喜歡炎亞綸！　見本尊像看電視「大概是8K」

視覺錯亂！穿妄想T恤秒變大UU　心機偽裝升2cup...側面超平坦XD

變態富二代狂啪50女！偷拍收藏性愛片　還辯「我重視人權沒亂傳」

把學校當後宮！17名女學生留校讀書被校董下藥　獻給朋友一起侵犯

陰莖增大術後嗨翻！他曝「下面感覺快爆開」　妻子超羞只敢慢慢來

金正恩也管不動！北韓服務業淪「賣淫天堂」　小包廂專供特別服務

恐怖瞬間！印尼雅萬高鐵橋墩搬移倒塌　工人狂奔逃命

和妻子吵架！恐怖爸把3個月嬰兒抓去撞牆　「頭骨砸碎」慘死

疑女友中獎2億後出軌！恐怖情人持菜刀朝臉狂砍7刀...判監18年

Google發4.4萬紅包給全球員工！鼓勵挺過疫情　連實習生都有份

紐西蘭將上修合法吸菸年齡至14歲　力拚2025晉升「無菸國度」

夢到自己中頭獎　男用「夢中數字」買樂透贏9千萬嗨翻：命中注定

好領又好用！五倍券2296萬人領用　零售業營業額3730億創新高

女大生填錯手機「反羞辱外送員」：老娘就是你上帝...網全炸鍋

在家啃老20年…逆子弒父分屍不是因為家暴！最新動機曝光

公投倒數9天！　民進黨串連22縣市宣講公投「支持台灣繼續進步」

郭靜文／《跟蹤騷擾法》將上路　拒絕以愛為名的跟騷

孫協志填詞《飢餓》單曲「藏5年主持心境」　狂讚許孟哲：他舌頭好彈！

六四集會案　黎智英煽惑參與未經批准集結罪成

月收8萬買房不敢衝！　網曝「現買現賺」關鍵：這類人現在都在笑

變態富二代狂啪50女！偷拍收藏性愛片　還辯「我重視人權沒亂傳」

閻奕格直播「屁股突入鏡」！　首次獻聲開紅盤

國際熱門新聞

詭異！　千年木乃伊「全身被綁、摀臉屈膝」

視訊裁員900人　CEO後悔道歉了

正妹直播切西瓜　吸引35萬人觀看

BNT疫苗試驗結果振奮　美股微幅收高

中國擋立陶宛貨物　歐盟評估是否違世貿規則

立陶宛在中國卡關　 2022年對台出口可望增加

10歲女童創業當老闆「首月進帳554萬」

輝瑞：2劑難敵Omicron　但3劑疫苗可提高保護

世衛：Omicron再感染風險恐更高　但可能較Delta溫和

追隨盟友腳步　加拿大宣布外交抵制北京冬奧

美國防部官員：提升台灣自衛能力是「迫切任務」

情侶沙灘「忘情衝刺」公開半裸野戰

超級變異株Omicron又出變體　首例現蹤澳洲

他花3千元買比特幣　爽買藍寶堅尼

更多熱門

相關新聞

研究：新冠病毒躲進脂肪逃避免疫

研究：新冠病毒躲進脂肪逃避免疫

最新研究發現，新冠病毒會感染脂肪細胞，以及人體脂肪內的特定免疫細胞，還能藏匿在脂肪裡逃避免疫反應，讓脂肪組織宛如「病原體大水庫」。此發現可能解釋，為何過重及肥胖者更容易染疫，重症死亡風險也更高。該論文尚未接受同儕審查，或者發布在任何科學期刊上，但10月已在線上發表。

輝瑞：2劑難敵Omicron　但3劑疫苗可提高保護

輝瑞：2劑難敵Omicron　但3劑疫苗可提高保護

死囚遺書驚揭「14年家族懸案」真相

死囚遺書驚揭「14年家族懸案」真相

散步撿到人骨　男意外破8年懸案

散步撿到人骨　男意外破8年懸案

網紅潛水驚見車沉河底　漂出2腐屍

網紅潛水驚見車沉河底　漂出2腐屍

關鍵字：

北美要聞陰莖增大手術生殖器

讀者迴響

熱門新聞

「永和無頭屍」兇手抓到了

獨／王少偉酒駕「打包」許藍方回香閨　經紀公司證實兩人關係

獨家／終結單身！王少偉戀「性學博士」許藍方　讀者爆料：他是真漢子

人妻做酒店愛上男客　狂讚體力好：會被他勾走

殺父分屍　嫌悲喊：媽怎熬過這晚

林秉樞失控畫面曝！靈堂暴走飆罵高嘉瑜

《炮仔聲》女星車禍意外！國道開一半撞障礙物「車頭全毀」

鄧佳華真的要拍AV了！「片商正式簽約」女優超火辣

永和建商「頂樓殺父分屍」藏9天！　鄰居：兇嫌較自私

嘉義高二弟擺攤養家…鳳梨一聽開車尋人「用新台幣下架」

直擊楊謹華辦慶生趴「賓客超大咖」

永和分屍監視器追消失行李箱　伴屍9天肢解丟水溝

買不到了快囤貨！　76年台灣「老字號產品」將停產

嘉義16歲弟擺攤賣方塊酥　姑姑拒絕捐款

癲癇發作要住院！新店槍手吊點滴畫面曝

更多

最夯影音

更多
新店槍手返台！下機採撿癲癇發作　除暴特勤舉槍戒備...上救護車送醫

新店槍手返台！下機採撿癲癇發作　除暴特勤舉槍戒備...上救護車送醫
機車沒油！檔車妹14度低溫下牽車　熱心男見狀...免費幫加油順利發動

機車沒油！檔車妹14度低溫下牽車　熱心男見狀...免費幫加油順利發動

大隊接力槍響！第一棒原地睡覺　「揣摩中槍跌倒」觀賽同學全笑歪

大隊接力槍響！第一棒原地睡覺　「揣摩中槍跌倒」觀賽同學全笑歪

幫送？自吞？嬤拿走21個免費便當　愛心站長見弱勢撲空怒：拿走希望

幫送？自吞？嬤拿走21個免費便當　愛心站長見弱勢撲空怒：拿走希望

原住民女孩喝太醉害友遭殃慘摔　艱難站起又撞到樹最終回到地上

原住民女孩喝太醉害友遭殃慘摔　艱難站起又撞到樹最終回到地上

熱門快報

《聲林之王3》重磅回歸！

《聲林之王3》重磅回歸！

12/3起每周五晚間九點 《聲林之王3》ETtoday全平台首播

2021企業品牌聲望大調查

2021企業品牌聲望大調查

齊聚百大品牌，12/1~12/31歡迎您投票選出新中最愛的企業！

【寵物】雙12超級年終慶

【寵物】雙12超級年終慶

雙12超級年終慶開跑，毛毛商城品牌飼料限時狂降，還有超優惠毛孩零食用品，立即逛！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面