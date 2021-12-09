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兒童染Omicron出現「不尋常皮疹」　醫警告：有3大症狀快就醫

▲▼新冠,疫苗,兒童。（圖／路透）

▲ Omicron變異株在南非造成大量5歲以下幼童住院。圖為兒童施打疫苗。（圖／路透）

實習記者黃靜芸／綜合報導

新冠變異株Omicron來勢洶洶，各國現在都聞之色變。英國一名醫生即警告，在感染Omicron的兒童中，有15%O出現不尋常的皮疹症狀，此外還會伴隨疲勞、頭痛及食慾不振等3大症狀。

據英國《每日鏡報》（Daily Mirror）報導，位於倫敦北部的全科醫生洛伊德（David Lloyd）提出幾個年經人染上Omicron常見的症狀，確診的兒童中，約有15%出現皮疹，還有疲勞、頭痛和食慾不振等3大不適症狀。根據洛伊德的說法，Omicron的早期病例似乎與其他菌株的症狀略有不同。

洛伊德在接受天空新聞（Sky News）專訪時提到，疲勞、頭痛和食慾不振等症狀「非常重要」，皮疹也不可忽視，「先前確診的新冠肺炎患者有一小部分也出現皮疹，但確診Omicron的兒童是多達15%都出現皮疹」，「我們開始更瞭解這種病毒，並加以留意」。

洛伊德指出，Omicron在當地感染人數上升「很快」，「我們希望它不要像Delta一樣致命，並希望我們能夠戰勝它，但這是一個令人擔憂的時刻」。Omicron在英國的病例已達到437例，有專家預測，在大約10天內，英國的Omicron病例可能比一些旅遊紅色名單上的國家還要多。

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