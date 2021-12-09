20名男大生痛毆同學6小時致死！只因他貼文罵政府　判決出爐全死刑

▲孟加拉的大學教授與學生紛紛走上達卡街頭，要求政府還給法哈德（Abrar Fahad）一個公道。（圖／路透）



記者張方瑀／綜合報導

孟加拉21歲男大生法哈德（Abrar Fahad）在2019年遭25名同校同學毆打6小時後死亡，當地法院在8日判處其中20人死刑，其餘5人則判無期徒刑。據了解，這25人都是執政黨的青年聯盟成員，因不滿法哈德在臉書上批評政府，才會聚眾痛下毒手。

根據外媒報導，法哈德2019年10月在臉書發文批評總理哈西娜（Sheikh Hasina），結果卻被同校的「孟加拉學生聯盟」（BCL）成員盯上。從監視器曝光的影片可以看到，法哈德被多名成員帶到宿舍2005號房，結果6個小時後全身是傷被丟在樓梯間，緊急送醫後仍宣告不治。

法醫解剖指出，法哈德的身上有許多鈍器重擊的創傷，研判是被板球棒和其他鈍器持續毆打6個小時致死。當局立刻逮捕了涉案的22人，另外還有3人在逃；經過兩年審理，法院在8日宣判其中20名兇嫌死刑，其餘則為無期徒刑。

法哈德的父親表示，對判決結果相當滿意，「我希望這些兇手盡快得到懲罰。」而被告律師則說，會對判決結果提出上訴。

這25名兇嫌和法哈德同樣就讀孟加拉頂尖的工程技術大學（BUET）。BCL是執政黨「孟加拉國人民聯盟」（ALP）轄下青年組織，被人權團體指控對學生虐待、酷刑或勒索，壓制異議聲音。事件爆發後不久，就有許多學生走上街頭抗議，要求處死BCL成員，並解散該組織。

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