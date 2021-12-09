沙烏地駱駝選美　超過40隻「偷修臉」施打肉毒桿菌遭除名

▲沙烏地駱駝選美比賽，超過40隻駱駝因施打肉毒桿菌素，慘遭除名。（示意圖／CC0圖庫／Pixabay）

實習記者黃靜芸／綜合報導

現今醫美產業流行，許多人會因不滿意自己的長相，而去進行整形，不只人類，連動物也「跟流行」。沙烏地阿拉伯每年都會舉辦駱駝選美比賽，在今年卻有超過40隻的駱駝被取消參賽資格，全因牠們有施打肉毒桿菌素及其他整形，違反參賽規定。

據《美聯社》報導，本月初舉辦的「阿卜杜勒-阿齊茲國王駱駝節」（King Abdulaziz Camels Festival）在沙烏地是一個廣受歡迎的節日，會有許多隻駱駝參加選美比賽，從中獲勝者總共可奪下約6600萬美元（相當於台幣約183億元）的獎金，評審會跟據駱駝的頭部、頸部、駝峰、服裝和姿勢來決定獲勝者。然而，施打肉毒桿菌素、整容，和其他使駱駝更具吸引力的美容改造，在賽事中是被禁止的。

據官方報導，這場賽事會在沙國首都的東北部沙漠舉辦，將會為期1個月，工作人員將對人工美容的駱駝進行嚴謹的審查，多虧「專業和先進」的技術，他們已經發現，數十名飼養員對駱駝的嘴唇和鼻子「動手腳」，在駱駝的頭部和嘴唇上施打肉毒桿菌素，甚至用人工手法膨脹身體部位，再使用填充物改善臉型。

沙烏地新聞社（SPA）表示，「主辦單位熱衷於制止在駱駝美化方面的所有篡改和欺騙行為」，「將會對違規者進行嚴厲處罰」。

駱駝選美比賽是這個節日的核心，其中還包括駱駝比賽、銷售和其他慶祝活動，此外，會場上還會展示數千隻單峰駱駝。這場盛會旨在保護駱駝的傳統和遺產的價值，駱駝養殖是一項價值數百萬美元的產業。