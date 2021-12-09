正妹直播切西瓜　一彎腰「雪乳溢出」激洩深溝！狂吸35萬人朝聖

記者陳宛貞／綜合外電報導

南韓一名女網紅擁有前凸後翹的好身材，經常在YouTube、Twitch直播展現好身材，也經營成人平台OnlyFans，吸引大批粉絲追蹤。她日前分享自己製作甜品的過程，全程穿著緊身衣露出深溝，在鏡頭前提刀切西瓜，竟吸引多達35萬人觀看。

網紅Velvet經營的YouTube訂閱人數多達65.6萬人，日前拍片分享她如何製作南韓傳統的消暑冰品「西瓜花菜」，先把西瓜切出開口、削皮，再割出創意的鋸齒型狀，將果肉挖出後倒入雪碧，還為西瓜製作眼睛作為裝飾，展現自己的刀工，過程相當用心，觀眾卻都忍不住歪樓。

▲▼ Velvet直播切西瓜，吸引數十萬人觀看。（圖／翻攝自YouTube／Velvet Tube 벨벳튜브）

只見Velvet在影片中穿著一件藍紫色短上衣和短裙，傲人的上圍幾乎把上衣塞爆，領口低到雙峰呼之欲出，為了切西瓜不時彎腰，或在鏡頭前來回走動，由上往下的拍攝角度更讓深溝一覽無遺。

這段影片上線短短5天，觀看次數已超過35.6萬，網友紛紛留言表示，「妳是個雕刻天才」、「好可憐的怪物頭哈哈哈，整段影片都很可愛」、「看起來很好吃欸」、「我快不能呼吸了」、「整體來說都很好吃呢」、「本來是為了身材來看，但越看越覺得Velvet很可愛，漸漸開始想了解Velvet的生活和興趣，也看到她單純的一面」。

▲▼ 網友都為Velvet的刀工和身材感到驚艷。（圖／翻攝自YouTube／Velvet Tube 벨벳튜브）

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