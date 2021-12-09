紐西蘭將上修合法吸菸年齡至14歲　力拚2025晉升「無菸國度」

▲ 紐西蘭政府希望2025年達成全國無菸。（圖／取自免費圖庫Unsplash）

記者陳宛貞／綜合外電報導

紐西蘭政府宣布，將立法禁止下一代吸菸，新法上路後，14歲（含）以下者將永遠無法合法購買菸草製品，未來也將逐步上修合法吸菸年齡，並加強控管菸品販售，力拚2025年以前達成「無菸國度」目標。

《衛報》報導，紐西蘭衛生部副部長維羅爾（Ayesha Verrall）9日說明，新法代表合法吸菸年齡將逐年提高，以達成紐西蘭無菸下一代的目標，「這對我國人民的健康來說是歷史性的一天。」

「無菸2025」是紐西蘭工黨重要政策，最早於今年4月公布，經過公開諮詢後，初步計畫已經敲定，仍需等待通過立法程序，不過預料不會面臨任何阻礙，將於2022年上路，年齡限制則於2023年生效。

提高合法吸菸年齡的同時，紐西蘭政府也採取其他措施，包括將菸草產品中尼古丁含量合法門檻降到極低，減少可合法販賣香菸的店家數量，並加強補助菸癮戒治服務，以求在未來4年內實現無菸目標，但不會限制電子菸銷售。

維羅爾說明，「我們希望確保年輕人永遠不會開始抽菸，所以我們要將出售或供應燻煙菸草製品給更年輕的族群定為犯罪。這項法律生效後，14歲者將永遠無法合法購買菸草。」

▲ 紐西蘭吸菸率近年逐步下降。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

紐西蘭吸菸率逐漸下降，從10年前的18%降至2018年的11.6%，但毛利人及太平洋島民吸菸率仍高，前者達到29%，後者也有18%。維羅爾指出，「如果不做任何改變，需要花幾十年才能將毛利人吸菸率降至5%以下」，強調4年內達成無菸目標並非不可能，「我相信是可以實現的。」

紐西蘭青少年已經普遍改抽電子菸，卻也吸引了本來根本不會碰菸的年輕人。今年一項針對19000名高中生進行的調查顯示，近20%學生每天抽電子菸或一天抽好幾次。反觀2018年的調查，當時15至17歲族群中每天吸菸者比例僅3%。

然而，這項立法受到部分政黨批評。紐西蘭行動黨指出，減少產品中尼古丁含量對低收入族群打擊最大，因為他們將不得不購買更多香菸。維羅爾則表示，研究顯示，新法要求的的尼古丁含量標準有助於戒菸。

也有部分人士擔心，新法將助長菸草黑市交易。而政府最初提出這項立法時也坦承此一風險，「證據顯示，近年走私至紐西蘭的菸草製品數量大幅增加，組織性犯罪集團參與大規模走私。」

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