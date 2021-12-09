研究：新冠病毒「躲進脂肪」逃避免疫　肥胖患者高風險可能原因曝

▲最新研究發現，新冠病毒會感染脂肪細胞，以及人體脂肪內的特定免疫細胞。（圖／路透）



記者吳美依／編譯

最新研究發現，新冠病毒會感染脂肪細胞，以及人體脂肪內的特定免疫細胞，還能藏匿在脂肪裡逃避免疫反應，讓脂肪組織宛如「病原體大水庫」。此發現可能解釋，為何過重及肥胖者更容易染疫，重症死亡風險也更高。該論文尚未接受同儕審查，或者發布在任何科學期刊上，但10月已在線上發表。

《紐約時報》報導，肥胖患者通常還有糖尿病等疾病，導致染疫後重症死亡風險更高；但科學家如今發現，此現象可能與「肥胖」本身有關。身體脂肪是一種人體內的儲存形式，但也具生物活性，面對病菌入侵時，可能產生激素及免疫系統蛋白質，形成低程度發炎狀態，但若程度激烈，甚至可能比引發反應的感染更有害。

史丹佛大學醫學中心教授布利許（Dr. Catherine Blish）帶領研究團隊，提取人體脂肪組織，並且追蹤裡面各類型細胞的反應。他們發現，脂肪細胞會被感染，但發炎程度不大；被稱為「巨噬細胞」的免疫細胞也會被感染，卻產生強烈發炎反應；在歐洲病逝患者身上，各器官周遭的脂肪內也含新冠病毒。

▲美國密蘇里州一家醫院加護病房。（圖／達志影像／美聯社）



耶魯醫學院教授狄克西特（Dr. Vishwa Deep Dixit）解釋，脂肪細胞作為「病原體大水庫」的想法並非首次提出，眾所皆知，人體脂肪是愛滋、流感等病毒的避風港；但新冠病毒似乎能夠逃避身體脂肪的免疫防禦，使其無法有效抵抗。他認為，未來的新冠療法可以針對身體脂肪發展，「也許這就是致命弱點，病毒或許就是藏匿在這個地方，逃避我們的保護性免疫反應。」

約翰．霍普金斯大學教授卡斯（Dr. David Kass）表示，肥胖患者身上攜帶大量脂肪，而新冠病毒可能在脂肪組織內遊蕩、複製、引發破壞性免疫系統反應，「並且實際上『定居』在裡面」，讓脂肪成為一種充滿病毒的「水庫」（reservoir），「如果你真的非常肥胖，脂肪就是你身體裡的最大單一器官。」

研究團隊推測，患者脂肪也可能導致「長期新冠」，也就是痊癒後，疲勞等症狀仍長期發作，時間長達數周甚至數個月的狀況。數據顯示，新冠疫苗及療法可能需要考慮到患者的體重及脂肪量。

北卡州大學教堂山分校（UNC at Chapel Hill）教授波普金（Barry Popkin）持續研究新冠對肥胖者所造成的風險，他說，「這篇論文在醫療專業及公衛界再次敲響警鐘，我們必須更深入關注過重及肥胖者，以及他們接受的疫苗及治療。」

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