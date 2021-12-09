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金正恩也管不動！北韓服務業淪「賣淫天堂」　小包廂專供特別服務

▲▼北韓女生,北韓女人,北韓女。（圖／達志影像／美聯社）

▲北韓越來越多服務業者私下偷偷招攬買春客。（圖／達志影像／美聯社）

記者王佩翊／編譯

北韓受到國際制裁與新冠疫情影響，全國經濟深受打擊，也導致各餐廳、按摩店、湯屋以及KTV等業者開始背地裡提供色情服務。儘管北韓當局2020年頒布「反動思想與文化排擊法」，並提高掃毒、掃黃的力度，卻還是難以阻止性交易的野火持續蔓延。

根據《自由亞洲電台》引述消息人士報導，近期以餐廳為首的各類服務業，開始違背國家規定，偷偷在店內設置按摩室、三溫暖等小包廂，並在這些封閉的環境內，提供顧客「特別服務」，而這樣的情形在北韓也越來越普遍。其中所謂的「特別服務」指的就是賣春。

▲▼金正恩,李雪主,歡樂組。（圖／朝鮮中央電視台）

▲北韓提高取締強度，卻還是止不住買賣春的野火。（圖／朝鮮中央電視台）

根據北韓刑法第249條的賣淫罪，一旦進行賣淫行為將被判1年以下勞動鍛鍊刑，罪刑深重者則可判5年以下勞動教化刑，也就是所謂的勞改。隨著2020年「反動思想與文化排擊法」的頒布，北韓當局也開始加強取締的強度。

消息人士透露，近期以餐廳為首，按摩店、湯屋以及KTV等服務業者賣淫的情況越來越頻繁，當局根本就抓不勝抓。據悉，這是因為受到新冠疫情影響，服務業者為了拉業績，另闢賺錢的新途徑。而身為買春主客群的高官、富人們則是因為疫情關係壓力極大，為了紓壓提高買春次數，反而提供了市場需求。

店家為了躲避查緝，還會特地提供賄絡給當地管轄單位，然而一但被上級機關破獲不法行為，不只買春的金主、賣春的店家與小姐，就連收賄的當地行政機關也會面臨刑罰。

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