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台灣人共同回憶-1　76年「老字號產品」將停產

「五鶴標」薄荷棒在台已76年，是台灣人共通的回憶。（圖／于魯光攝）

▲「五鶴標」薄荷棒在台已76年，是台灣人共通的回憶。（圖／CTWANT提供，下同）

圖、文／CTWANT

《時報周刊》CTWANT接獲獨家消息，已在台灣創立76年的老字號「五鶴標」薄荷棒，將在年底（12月31日）關閉廠房正式停產。「健民製藥」創辦人林炳枝於民國34年在台中成立藥廠，全盛時期研發了全台第一支薄荷棒品牌，當時風靡大街小巷，更因專利權年營收可達上億，品牌傳承至今由第二代兒子、同時為醫護人員的林宜賢接手近10年，在廠房關閉之際，孫子林政演接受本刊專訪，想為阿公以及家族的老品牌劃下美好的句點。

品牌早年因為專利權到期後未再申請，以致年營收大幅下降，身為健民製藥第三代的林政演受訪時難掩落寞，他坦言自己希望能替家族品牌做些什麼改變，但卻有滿滿的無力感，他清楚品牌的多元性不夠，而近年來市面上薄荷棒的競爭者也越來越多，還有藥廠一直都由人工包裝，人事成本繁重等等問題，都讓公司資金開始出現短缺。

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林政演為健民製藥第三代，對自家品牌有濃濃感情的林政演，他接受本刊專訪聊起藥廠過往，希望能為產品留下紀念。（圖／于魯光攝）

▲林政演為健民製藥第三代，對自家品牌有濃濃感情的林政演，他接受本刊專訪聊起藥廠過往，希望能為產品留下紀念。

林政演說：「2012年初，爸爸從阿公那裡接手藥廠的時候年營收能有快四千萬，但近五年我們幾乎沒有利潤。」他進一步解釋，自家的薄荷棒是從印度進口的純薄荷結晶，因為濃度達99％，所以屬於乙類成藥，自然也相對審查嚴格，每年都得花百萬元通過台灣製藥規範「PIC/S GMP」多項認證，他坦言：「我們曾因為沒有過其中一項被停產一年。還有之前國際上原物料匯率波動很大，中美貿易戰也讓公司損失不少。」

各種大小的薄荷棒，老一代台灣人都看過。（圖／于魯光攝）

▲各種大小的薄荷棒，老一代台灣人都看過。

薄荷棒曾一度換掉容易斷掉的底座設計，外包裝也改成黃色。（圖／于魯光攝）

▲薄荷棒曾一度換掉容易斷掉的底座設計，外包裝也改成黃色。

他透露，藥廠因大環境改變，卻沒有儘速跟上時代的變遷及產品的多元性不足，加上許多內部因素導致藥廠必須關閉，近年雖推出新精油產品卻為時已晚，已經讓公司年損失千萬元。林政演很清楚品牌缺失及問題，但為何無法有效改善？他鬆口：「我的位置比較尷尬，進公司不知道怎麼做事情，家族企業的問題也滿多的，加上如果要開發新產品、換包膜開模等都是要好幾百萬，資金上就比較困難。」

問題卡在資金上頭，他更透露爸爸不僅沒有從藥廠領薪水，還自掏腰包賠了不少錢，因此股東們最後決議忍痛將藥廠、機器賣出為公司止損，這復古的包裝確定停產，但未來公司也希望能將薄荷棒以不同的方式再上市，林政演強調，年底生產線停後，市面上還是買得到經銷商手上的貨品，讓大家還有點時間和產品慢慢告別。  

健民製藥由林炳枝（左）創辦，由他以及其家族兄弟（右）共同經營。（圖／于魯光攝）

▲健民製藥由林炳枝（左）創辦，由他以及其家族兄弟（右）共同經營。

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