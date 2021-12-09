　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

歐盟：若中國阻擋立陶宛貨物　將評估是否違世貿規則

▲立陶宛首都維爾紐斯。（圖／CFP）

▲立陶宛傳出貨物遭阻擋，歐盟獲知後正聯繫中國政府，以了解確切情況。（圖／CFP）

文／中央社

歐洲聯盟今天表示，傳立陶宛貨物無法在中國進港清關，現與中國政府聯繫了解情勢，訊息一旦屬實，歐盟將評估中國是否違反世界貿易組織規則，另強調歐盟將與台灣持續合作交流。

歐盟外交和安全政策高級代表波瑞爾（Josep Borrell）與歐盟貿易執委杜姆布羅夫斯基斯（Valdis Dombrovskis）今天發布聯合聲明，批評中國向立陶宛經濟脅迫。

聯合聲明表示，歐盟已得知立陶宛的貨物未能通過中國海關清關，因此立陶宛貨品欲進入中國的申請被拒絕。但歐盟未說明何時得知訊息。

歐盟2位高階官員說，歐盟反對成員國被施加政治壓力和強制性措施。並示警中國與歐盟個別成員國雙邊關係的發展對歐中關係整體產生影響。

聲明表示，一旦確認立陶宛被中國海關清關列表上刪除，歐盟將進一步評估此舉是否違反世界貿易組織（WTO）規則。

歐盟強調承認中華人民共和國政府是代表中國的唯一政府，但在這政策框架內，歐盟也將與台灣在共同關心的領域展開合作與交流。

近期傳出中國電子報關系統將立陶宛從「來源國」列表刪除，導致立陶宛貨物無法通關，立陶宛外交部長藍斯柏吉斯（Gabrielius Landsbergis）12月6日致函歐盟官員，呼籲歐盟介入此事，採取強烈行動。

而12月7日立陶宛最大貿易團體「立陶宛工業家聯盟」表示，中國海關已停止公然封鎖立陶宛出口，但立陶宛貨品如今面臨冗長入關程序和延誤。

此外，歐盟今天也公布反經濟脅迫措施，將對第三國徵收關稅及限制投資，進而保護成員國利益。由於歐盟點名中國對立陶宛經濟施壓，這措施被視為應對中國霸凌的貿易防禦工具。

►激殺3折！雅頓第五大道淡香精回頭率破表

ET快訊
「永和無頭屍」兇手抓到了！肢解父親拋屍水溝

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

歐盟：若中國阻擋立陶宛貨物　將評估是否違世貿規則

立陶宛在中國卡關　 2022年「對台出口」可望增加

輝瑞表示2劑疫苗「難敵Omicron」　但3劑可提高保護作用

英國首相強生表態：加入外交抵制「北京冬奧」

國際火線／殘酷朝鮮！《魷魚遊戲》與《地獄公使》比較

超級變異株Omicron「又出現變體」　全球首例現蹤澳洲

16年「梅克爾時代」畫下句點　蕭茲正式就任德國總理

海豚慘遭鯊魚咬死陳屍沙灘上　意外成了衝浪者「危險」警示

日本富豪前澤友作飛向太空站　豪邁宣布：在上面發30億紅包

槍殺妻子　屍前性侵12歲繼女！死囚遺書驚揭「14年家族懸案」真相

機車沒油！檔車妹14度低溫下牽車　熱心男見狀...免費幫加油順利發動

大隊接力槍響！第一棒原地睡覺　「揣摩中槍跌倒」觀賽同學全笑歪

新店槍手返台！下機採撿癲癇發作　除暴特勤舉槍戒備...上救護車送醫

幫送？自吞？嬤拿走21個免費便當　愛心站長見弱勢撲空怒：拿走希望

原住民女孩喝太醉害友遭殃慘摔　艱難站起又撞到樹最終回到地上

父親中風過世！高二生擺攤養家 被人檢舉無奈嘆：沒辦法做了...

新娘備情歌驚喜「婚禮暖聲獻唱」　一字一句唱心坎！新郎感動秒落淚

阿部瑪利亞台灣最喜歡炎亞綸！　見本尊像看電視「大概是8K」

爸帶頭違規！7歲童跟過街被撞飛　媽尖叫急奔查看...身後2童全嚇壞

媽騎車載兒上學途中「變換車道」　擦撞大貨車...高中生遭壓輪底下

歐盟：若中國阻擋立陶宛貨物　將評估是否違世貿規則

立陶宛在中國卡關　 2022年「對台出口」可望增加

輝瑞表示2劑疫苗「難敵Omicron」　但3劑可提高保護作用

英國首相強生表態：加入外交抵制「北京冬奧」

國際火線／殘酷朝鮮！《魷魚遊戲》與《地獄公使》比較

超級變異株Omicron「又出現變體」　全球首例現蹤澳洲

16年「梅克爾時代」畫下句點　蕭茲正式就任德國總理

海豚慘遭鯊魚咬死陳屍沙灘上　意外成了衝浪者「危險」警示

日本富豪前澤友作飛向太空站　豪邁宣布：在上面發30億紅包

槍殺妻子　屍前性侵12歲繼女！死囚遺書驚揭「14年家族懸案」真相

鹹粥漲到200！掀「1星VS.5星」評價之戰　女作家：沒愛就不會有恨

又有烏克蘭正妹！嬌小美艷型台男超心動　內行人曝定居台灣原因

丈夫才剛出門！婆婆「立家規」下馬威：家事妳全包　媳婦瞬間傻眼

柯市府發言人戰盾牌牙醫「江湖在走人性要有」　隔空交火卻憶當年

歐盟：若中國阻擋立陶宛貨物　將評估是否違世貿規則

美國舉辦民主峰會前　中國先辦「南南人權論壇」批西方霸權

快訊／替母出氣「殺父分屍」拋水溝　嫌犯被逮激動喊：媽媽怎熬過這一晚

FIBA世界男籃最新排名　中華隊第66名、亞洲名列第10位

少女時代時隔4年半要回歸了？　SM官方1動作韓網嗨爆：等好久！

「三接插入藻礁」畫面曝光　藍青年：直接打臉蘇貞昌

嘴秋姨當警察面「闖紅燈過馬路」　被攔還嗆：國家養你們這些廢物！

國際熱門新聞

視訊裁員900人　CEO後悔道歉了

情侶沙灘「忘情衝刺」公開半裸野戰

超級變異株Omicron又出變體　首例現蹤澳洲

輝瑞：2劑難敵Omicron　但3劑疫苗可提高保護

立陶宛在中國卡關　 2022年對台出口可望增加

她醉倒路邊　遭4男撿屍拖公廁「連環性侵」

英國首相表態：加入外交抵制「北京冬奧」

馬斯克曝「腦植入晶片」明年啟動人體實驗

女看護在點滴內「注入空氣」當天秒離職！76歲翁慘死

死囚遺書驚揭「14年家族懸案」真相

印度苦行僧「舉手45年」從未放下

中國擋立陶宛貨物　歐盟評估是否違世貿規則

他花3千元買比特幣　爽買藍寶堅尼

愛子公主變漂亮了！原來做了「這件事」

更多熱門

相關新聞

立陶宛在中國卡關　 2022年對台出口可望增加

立陶宛在中國卡關　 2022年對台出口可望增加

昨天傳出立陶宛「重返」中國海關系統，今天有業界消息指出，立陶宛輸中貨物依然無法正常清關，且自中國進口貨物也受影響，北京持續「以經逼政」。

「民主峰會」制度之爭與權力競賽

「民主峰會」制度之爭與權力競賽

吳釗燮：國際越支持台灣　對中國就是嚇阻

吳釗燮：國際越支持台灣　對中國就是嚇阻

白宮國安顧問：確保中國不會武力犯台

白宮國安顧問：確保中國不會武力犯台

Omicron如何威脅全球經濟

Omicron如何威脅全球經濟

關鍵字：

立陶宛中國歐盟世界貿易組織

讀者迴響

熱門新聞

「永和無頭屍」兇手抓到了

《炮仔聲》女星車禍意外！國道開一半撞障礙物「車頭全毀」

癲癇發作要住院！新店槍手吊點滴畫面曝

2022最強運「5生肖」曝！

永和無頭屍涉毒品案　警方回應了

鄧佳華真的要拍AV了！「片商正式簽約」女優超火辣

國光女神「藏不住了」宣布懷孕！　試管3個月迎雙胞胎

嘉義高二弟擺攤養家…鳳梨一聽開車尋人「用新台幣下架」

AV女優「6位數收入」驚曝！揭包出場內幕

台灣首位「千萬訂閱YouTuber」誕生！他努力10年超感動

嘉義16歲弟擺攤賣方塊酥　姑姑拒絕捐款

「有在KTV做過嗎？」釣出吳夢夢自爆

殺父分屍　嫌悲喊：媽怎熬過這晚

狂咳半年！醫一看「舌頭整片黃」：已經末期了

蕾菈「裡面全空」狂露南半球　合體烏克蘭正妹辣到噴火

更多

最夯影音

更多
機車沒油！檔車妹14度低溫下牽車　熱心男見狀...免費幫加油順利發動

機車沒油！檔車妹14度低溫下牽車　熱心男見狀...免費幫加油順利發動
大隊接力槍響！第一棒原地睡覺　「揣摩中槍跌倒」觀賽同學全笑歪

大隊接力槍響！第一棒原地睡覺　「揣摩中槍跌倒」觀賽同學全笑歪

新店槍手返台！下機採撿癲癇發作　除暴特勤舉槍戒備...上救護車送醫

新店槍手返台！下機採撿癲癇發作　除暴特勤舉槍戒備...上救護車送醫

幫送？自吞？嬤拿走21個免費便當　愛心站長見弱勢撲空怒：拿走希望

幫送？自吞？嬤拿走21個免費便當　愛心站長見弱勢撲空怒：拿走希望

原住民女孩喝太醉害友遭殃慘摔　艱難站起又撞到樹最終回到地上

原住民女孩喝太醉害友遭殃慘摔　艱難站起又撞到樹最終回到地上

熱門快報

《聲林之王3》重磅回歸！

《聲林之王3》重磅回歸！

12/3起每周五晚間九點 《聲林之王3》ETtoday全平台首播

2021企業品牌聲望大調查

2021企業品牌聲望大調查

齊聚百大品牌，12/1~12/31歡迎您投票選出新中最愛的企業！

【寵物】雙12超級年終慶

【寵物】雙12超級年終慶

雙12超級年終慶開跑，毛毛商城品牌飼料限時狂降，還有超優惠毛孩零食用品，立即逛！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面