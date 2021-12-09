歐盟：若中國阻擋立陶宛貨物　將評估是否違世貿規則

▲立陶宛傳出貨物遭阻擋，歐盟獲知後正聯繫中國政府，以了解確切情況。（圖／CFP）

文／中央社



歐洲聯盟今天表示，傳立陶宛貨物無法在中國進港清關，現與中國政府聯繫了解情勢，訊息一旦屬實，歐盟將評估中國是否違反世界貿易組織規則，另強調歐盟將與台灣持續合作交流。

歐盟外交和安全政策高級代表波瑞爾（Josep Borrell）與歐盟貿易執委杜姆布羅夫斯基斯（Valdis Dombrovskis）今天發布聯合聲明，批評中國向立陶宛經濟脅迫。

聯合聲明表示，歐盟已得知立陶宛的貨物未能通過中國海關清關，因此立陶宛貨品欲進入中國的申請被拒絕。但歐盟未說明何時得知訊息。

歐盟2位高階官員說，歐盟反對成員國被施加政治壓力和強制性措施。並示警中國與歐盟個別成員國雙邊關係的發展對歐中關係整體產生影響。

聲明表示，一旦確認立陶宛被中國海關清關列表上刪除，歐盟將進一步評估此舉是否違反世界貿易組織（WTO）規則。

歐盟強調承認中華人民共和國政府是代表中國的唯一政府，但在這政策框架內，歐盟也將與台灣在共同關心的領域展開合作與交流。

近期傳出中國電子報關系統將立陶宛從「來源國」列表刪除，導致立陶宛貨物無法通關，立陶宛外交部長藍斯柏吉斯（Gabrielius Landsbergis）12月6日致函歐盟官員，呼籲歐盟介入此事，採取強烈行動。

而12月7日立陶宛最大貿易團體「立陶宛工業家聯盟」表示，中國海關已停止公然封鎖立陶宛出口，但立陶宛貨品如今面臨冗長入關程序和延誤。

此外，歐盟今天也公布反經濟脅迫措施，將對第三國徵收關稅及限制投資，進而保護成員國利益。由於歐盟點名中國對立陶宛經濟施壓，這措施被視為應對中國霸凌的貿易防禦工具。