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《天堂M》4週年代言人曝光…世界球后戴姿穎參戰迎接盛典

記者蘇晟彥／綜合報導

《天堂M》迎接上市四週年里程碑，官方8日首度公開四週年代言人－世界球后戴資穎，搶先曝光形象宣傳影片！歡慶四週年，官方首次祭出有史以來最多共6張「GAMA COUPON」、大轉職活動、狩獵副本國王的狩獵地、想像之島等等，讓玩家週週獲得不同高級獎勵，攜手台港澳玩家一同再戰《天堂M》。

▲▼ 戴姿穎代言天堂M

實現心目中的天堂！《天堂M》四週年代言人「世界球后-戴資穎」

《天堂M》於12月8日正式開跑四週年系列活動，官方首度公開四週年代言人，邀請到上市開服代言人－世界球后戴資穎再次回歸！結合代言人與遊戲一同迎接下一個四年、實現心目中的天堂！回顧四年前廣告，戴資穎穿著一身黑色勁裝搭配高跟鞋，當時彷彿彎弓射日的動作，展現野心也宣告對於奧運賽事的渴望；四年後，剛結束東京奧運賽事、奪得個人最佳戰績，這次廣告中戴資穎換上最經典的運動服造型，再次攜手《天堂M》一起迎接四週年里程碑。

此外，大轉職活動即日起至12月22日再度開放，本次提供一次免費轉職的機會，同步加碼開放「死神」職業！此外，官方將同步推出全職業優化，讓玩家轉職即刻享受優化後的職業威力。即日起至1月5號，每日可透過遊戲內信件獲得「４週年祝福卷軸(活動)」，使用後可以獲得「道具獲得率+10%、金幣獲得率+10%」buff， buff結束時，還可獲得「4週年國王的禮物箱(活動)」，開啟後有機會獲得「商城裝備」與「製作憑證」等豐富好禮。【四週年狂歡慶典】將於12月15日至1月4日限時開放，擊殺指定副本內怪物蒐集「四週年硬幣」，四週年硬幣將於活動網頁上累積，達到指定數量後可於網頁上兌換：「英雄製作秘笈(刻印)」、「傳說製作秘笈(刻印)」等稀有獎勵。

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