疑女友中獎2億後出軌！恐怖情人持菜刀朝臉狂砍7刀...判監18年

▲女子買彩券中了2億後，男友開始變得疑神疑鬼。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

實習記者徐敬璇／綜合報導

英國一名男子自從女友中樂透後，變得佔有慾極強，還因懷疑女友出軌而持刀在豪宅裡狂砍、扭斷對方手臂，幸好鄰居聽到聲響及時報警，女方才得以保住性命。男子最近被裁定「企圖謀殺罪」，將被關18年，也永遠不能再與女友聯繫。

綜合外媒報導，49歲的布朗（Emma Brown）在2017年11月中了樂透，獲得550萬英鎊（約新台幣2.1億元）後，便辭掉機場的工作享受生活，而與她穩定交往十幾年的45歲男友吉布斯（Stephen Gibbs），仍繼續和兄弟一起經營一間裝潢公司。

▲吉布斯和布朗原本過得很幸福。（圖／翻攝自FB）

今年1月30日，2人在南威爾斯巴瑞（Barry, South Wales）價值約70萬英鎊（約新台幣2680萬元）的自家豪宅中，因女方外出送異性生日賀卡而爆發爭執。受不了男友的猜忌與多疑，布朗想結束與吉布斯的情侶關係，沒想到吉布斯氣得將她推向撞牆，一度捏頸想讓她窒息，還折斷了她的手臂，之後拿出一把大菜刀，威脅要割開她的喉嚨，朝她的臉刺了7刀後逃去。

之後有鄰居聽到布朗微弱的呼救聲，發現她倒臥血泊中，臉、手臂、腹部都嚴重受創，於是馬上報警。警方後來找到吉布斯，當時他在車上服用大量藥物，後座則有把染血菜刀。

布朗在經過手術治療後，還是留下了右眼視力模糊、左臉麻木、右手臂無法舉超過頭部等創傷。近日她在法庭中表示，她和吉布斯交往的時間長達12年，期間十分甜蜜幸福，完全想像不出來他會做出這種事，信心也被全部打碎。雖然吉布斯已經表示出悔恨的心情，為自己的作為感到抱歉，卻還是無法撫平她所受到的傷痛，「我可能再也無法相信任何人了，身體和心靈的康復過程很漫長，我覺得我永遠也痊癒不了，會帶著這些傷痛度過餘生。」

據報導，吉布斯曾有過暴力犯罪的前科，在2005年時也曾刺傷前女友與她11歲的兒子。至於本次案件的刑罰，除了被判企圖謀殺罪處13年的有期徒刑之外，還會再額外延長5年刑期，並無限期禁止他聯絡布朗。