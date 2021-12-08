車牌辯識呆了！他1家4口受困停車場2小時　警霸氣拔牌重刷放人

▲▼車牌感應不到全家人受困2hrs，警方霸氣拔掉車牌重刷解危。（圖／警方提供）

記者鄧木卿／台中報導

高雄市王姓一家4人日前晚間到台中市大里區吃飯，車停地下停車場，不料吃完飯要離去，王男竟然在繳費機內找不到自己的車牌號碼，無法繳錢柵欄也就無法開啟，王男胡亂輸入車牌號碼，希望能跑出自己車號，但花費將近2小時，嘗試數百次都失敗，折騰到晚上11點20分，在不敢破壞公共設施之下只好報警，警方到場霸氣拔掉車牌重新感應，車子才順利駛出停車場。

霧峰警分局大里分駐所巡佐薛明元、警員石元翔日前晚上11時30分巡邏時獲報，大里區國民兒童運動中心地下停車場內有民眾的車輛受困，無法駛離，王男表示，當晚開進停車場停車時並無任何異狀，不料，要在繳費機繳費取車時，竟然發現繳費機內顯示不出車牌號碼，無法將車開出停車場。

王男聯絡停車場管理單位，不是語音信箱，就是撥通後即稱須等到隔天早上才有管理員，王男無奈下自行找方法，猜想是車牌辨識系統出了問題，所以就亂猜更換自家車牌號碼數字，花費將近2小時嘗試數百次仍都失敗，折騰到晚上11時20分，只好求助警方。

警方到場仔細觀察，靈機一動，將車牌卸下重新從停車場入口處，讓機器重新感應成功，繳費機終於號碼，順利將車開出停車場回高雄住家，王姓一家人很感謝警方的熱心協助為民服務，表示有熱心警察真好。