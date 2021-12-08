國際火線／殘酷朝鮮！《魷魚遊戲》與《地獄公使》比較

▲《魷魚遊戲》(右) 與《地獄公使》先後登上Netflix全球榜冠軍。（圖／Netflix提供）

記者朱錦華／特稿

媒體報導，繼《魷魚遊戲》後，另一齣韓國原創驚悚戲劇《地獄公使》於今（2021）年11月19日在串流平台Netflix首播後，翌日綜合收視率即衝上全球冠軍。相較於《魷魚遊戲》花了8天才獲得如此成績，《地獄公使》才花了一天！

或許是因為成績如此亮眼，有人說，它比《魷魚遊戲》還好看！不過我對這個說法抱持懷疑態度的。大家心裡很清楚，《地獄公使》來勢如此兇猛，主要是出於兩個原因：一，Netflix上一齣韓劇《魷魚遊戲》的熱烈好口碑造成了影迷對這齣同類型新劇的超級期待。 二，《地獄公使》的操刀者(導演及聯合編劇）是憑著《屍速列車》爆紅的延尚昊。兩個「期待值」極高的因素加在一 起，當然讓此劇未播先轟動。

然而《地獄公使》播出後卻出現不少負評，很可能就是「期望愈大、失望愈大」所造成的反彈。 比較《魷魚遊戲》與《地獄公使》這兩齣夯劇，可以發現兩者其實差異極大。以內容而言，前者描繪的是韓國的貧富懸殊問題、下層社會的慘況以及家庭的解體。《地獄公使》企圖探討的卻是比較形而上(神、宗教、信仰)的問題。或者更貼切的說：是罪與罰的問題。

▲ 《地獄公使》上線1天全球冠軍 2點跟漫畫不同。（圖／Netflix提供）

俄國文學大宗師杜斯妥也夫斯基在他的代表作《卡拉馬佐夫兄弟們》裡說：「如果上帝不存在，則一切(罪惡)都被允許」。「神」並非只有形而上的意義，更有道德規範的意義。然而，人世間的罪惡，該交由法律還是神來審判？罰，又該交給人還是神來執行？而悠遊於法律之外，「以上帝之名」的正義魔人，是否有權以私刑的方式來執行非法正義？《魷魚遊戲》的調子較寫實、悲涼。《地獄公使》的調子則比較抽象，更沈重、也更暗黑。

在製作上，《魷魚遊戲》第一季有9集，每集長度約1小時，敘事較緊湊、結構也比較完整，基本上已說完一個故事。《地獄公使》第一季6集，每集約50分鐘。篇幅比較短。更重要的是，後者自始至終沒有一個謎團被解開。延尚昊似乎急著想把這齣劇推出，第一季只是舖個哏，核心的東西恐怕要到第二季或更晚的時候才會舖陳出來。所以，看完第一季大多數觀眾還是一頭霧水。而過多的晚上場景及暗黑畫面，讓觀眾更是看得吃力。

《地獄公使》劇中的類似邪教組織，可以動用警察公權力來進行搜捕罪人，似乎暗諷中世紀時基督教會的獵巫行動。而劇中的嬰兒，則可能是影射基督教中的「聖嬰」。如杲想更了解及更公平評價這齣，恐怕要等到它完全播完之後。