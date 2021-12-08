女看護故意在點滴內「注入空氣」當天秒離職！76歲翁空氣栓塞慘死

▲老翁疑似是因為點滴內被蓄意注入空氣才會死亡。（圖／取自免費圖庫／pixabay）



記者王佩翊／編譯

日本茨城縣古河市一間老人安養照護中心2020年發生一起長者因空氣栓塞死亡的案例，事後經調查發現，死者疑似是點滴內遭人蓄意注入空氣，才會導致身體狀態突然惡化，並在送院急救後不治死亡。警方8日依殺人嫌疑逮捕了嫌疑重大且當時在安養中心擔任看護員的赤間惠美。

根據《每日新聞》報導，現年35歲的赤間惠美2020年曾經在該安養中心任職，經警方調查，她涉嫌在同年7月6日中午12時30分，於當時入住安養中心的76歲長者吉田節次的點滴內，用空的針筒注入空氣，藉此殺害對方。警方表示，吉田身體出現異況後，隨即被送往醫院急救，但最後仍因為空氣栓塞死亡。

事發當天赤間惠美便隨即自請離職，直到今年11月她因偷竊嫌疑遭到逮捕後，警方深入調查才發現其中關連，因此緊急調查空氣栓塞一案，這才發現赤間惠美嫌疑重大，因此隨即依殺人罪嫌將其逮捕。警方目前尚未公布，嫌犯是否已經坦承犯行。

另一方面，該長照中心開設於2008年，院內共可收治60名一般高齡病患以及40名失智症病患。

事實上，這已非日本首次傳出醫護或照護人員蓄意在點滴內動手腳的案例，橫濱市2016年就曾經有一名女護理師久保木愛弓在病患的點滴中混入消毒液，導致3名70歲以上病患死亡。而她的犯案動機則是，「因為病患在自己執勤時死掉，還要向家屬解釋病情很麻煩，所以才在別人值勤時，對點滴動手腳。」

久保木犯案手法相當專業，她先將消毒水注射進保護點滴橡膠塞的塑膠薄膜中，由於施打點滴時，該薄膜會拆除，而橡膠具有收縮效果的特性，讓針頭戳過的痕跡難以辨認，因此才未能被人發現。此外，警方曾懷疑，這可能是一起連續殺人事件，且有更多的病患遭到毒殺，但由於死者可能已經火化下葬，所以實際死亡人數無法確認，案情一度陷入膠著。

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