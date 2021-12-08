馬斯克曝「腦植晶片」超成功！等FDA批准　最快明年啟動人體實驗

▲特斯拉執行長馬斯克（Elon Musk）。（圖／路透）
記者張方瑀／綜合報導
全球首富馬斯克（Elon Musk）除了電動車品牌特斯拉以外，還創立其他各種公司，而他出資共同創立的大腦晶片公司「Neuralink」專門研究將晶片植入腦中，協助癱瘓病患行走。馬斯克6日表示，目前晶片在猴子身上的實驗相當順利，預計明年拿到美國食品藥物管理局（FDA）許可後，就能展開人體實驗。
根據《商業內幕》報導，馬斯克6日在《華爾街日報》CEO峰會的直播採訪中提到，Neuralink在猴子身上的實驗非常好，目前已經做了許多測試證實安全可靠，而且Neuralink的設備也能夠安全移除，「我們希望明年就將這種技術應用到第一批人身上，這些人可能是嚴重脊隨損傷的人，我們正等待FDA批准。」他也強調，Neuralink植入晶片的設計標準遠高於FDA的要求。
Replacing faulty/missing neurons with circuits is the right way to think about it. Many problems can be solved just bridging signals between existing neurons.— Elon Musk (@elonmusk) December 7, 2021
Progress will accelerate when we have devices in humans (hard to have nuanced conversations with monkeys) next year.
馬斯克2016年共同創立了Neuralink，它專門研究將「腦機介面」（brain-computer interface）植入人腦當中，進而協助治療阿茲海默症、失智症等神經系統疾病，而該公司的長期目標是讓人腦與人工智慧（AI）達到相互依賴的關係。
Neuralink在今年4月也首度曝光了實驗影片，影片顯示，Neuralink已經發展到在猴子的腦部植入無線晶片後，猴子能夠靠著自己的大腦意志玩起電動遊戲，且植入晶片的位置細微到人幾乎無法看見。
Monkey MindPong https://t.co/7zstTZ1X1w pic.twitter.com/GYrYNsJ68u— Neuralink (@neuralink) April 8, 2021
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