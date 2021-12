馬斯克曝「腦植晶片」超成功！等FDA批准　最快明年啟動人體實驗

▲特斯拉執行長馬斯克(Elon Musk)。(圖/路透)

記者張方瑀/綜合報導

全球首富馬斯克(Elon Musk)除了電動車品牌特斯拉以外,還創立其他各種公司,而他出資共同創立的大腦晶片公司「Neuralink」專門研究將晶片植入腦中,協助癱瘓病患行走。馬斯克6日表示,目前晶片在猴子身上的實驗相當順利,預計明年拿到美國食品藥物管理局(FDA)許可後,就能展開人體實驗。

根據《商業內幕》報導,馬斯克6日在《華爾街日報》CEO峰會的直播採訪中提到,Neuralink在猴子身上的實驗非常好,目前已經做了許多測試證實安全可靠,而且Neuralink的設備也能夠安全移除,「我們希望明年就將這種技術應用到第一批人身上,這些人可能是嚴重脊隨損傷的人,我們正等待FDA批准。」他也強調,Neuralink植入晶片的設計標準遠高於FDA的要求。

Replacing faulty/missing neurons with circuits is the right way to think about it. Many problems can be solved just bridging signals between existing neurons.



Progress will accelerate when we have devices in humans (hard to have nuanced conversations with monkeys) next year.