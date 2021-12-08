槍殺妻子　屍前性侵12歲繼女！死囚遺書驚揭「14年家族懸案」真相

▲美國密西西比州50歲死囚考克斯（David Neal Cox）上月伏法。（圖／達志影像／美聯社）

記者吳美依／編譯

美國密西西比州50歲死囚考克斯（David Neal Cox）上月伏法，他生前持槍殺害妻子，並在垂死老婆面前性侵12歲繼女。他臨死前自曝於2007年殺害大嫂費莉西亞（Felicia Cox），並且親手寫下最後一封信，交代犯案過程及埋屍地點，讓這件延宕14年的懸案可望了結。

美國第一巡迴檢察官辦公室、死刑後定罪諮詢辦公室（CPCC）於7日表示，考克斯在伏法前不久認罪，並且同意死後放棄律師與當事人的保密協定，「考克斯深感懊悔，並且希望替她的家屬帶來一個了結」，其親筆信在處刑2天後被送交至相關單位。

▲克爾科等待11年，見證性侵自己的繼父被執行死刑。（圖／達志影像／美聯社）



CNN報導，費莉西亞2007年7月失蹤至今，相關單位當時就曾懷疑考克斯，但沒有足夠證據，遂成為一起懸案。龐托托克郡（Pontotoc County）檢警已經與州立大學人類學、考古學系展開合作搜索，希望能夠盡速找到遺骸，給死者家屬一個交代。

考克斯長年性侵繼女克爾柯（Lindsey Kirk），之後因性侵服刑，2010年5月假釋返家期間，竟持槍殺害妻子金（Kim Kirk Cox），並在垂死的老婆面前再度侵犯小女孩。他被捕後承認殺妻及性侵罪名，遭判處死刑，11月17日在位於帕奇曼（Parchman）的州立監獄注射毒針伏法。

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