吃深海魚變吃毒！醫曝人體內重金屬排名：小心兒童氣喘長不高　

▲深海魚含重金屬，不宜過量食用。（圖／示意圖／達志影像）

記者許宥孺、吳奕靖／高雄報導

重金屬無所不在，不管是吃入、吸入或藉由皮膚吸收，就容易積累於體內。小港醫院曾調查，人體內重金屬以砷、銅、鎳、鉛最為常見，「驗一泡尿，就能驗出10種以上重金屬」，而吃深海魚就恐食入「砷」，兒童吃進重金屬不僅可能造成氣管、貧血，嚴重恐致認知功能障礙。

▲高雄市立小港醫院副院長洪志興、高雄醫學大學小兒科學教授。（圖／記者許宥孺攝）

小港醫院副院長、兒童過敏免疫次專科醫學會理事長洪志興表示，過去院方曾針對高雄地區做調查，居住於工業汙染區居民，砷、銅、鎳、鉛等重金屬汙染比例相較高，其中排行第一、最常見的「砷」，又分為有機砷和無機砷。

洪志興說，吃深海魚就可能吃進有機砷，因為深海魚壽命長，吃了受汙染的小魚，這些重金屬又會累積在人體內；而無機砷則能從井水、空氣汙染吸入人體累積；若居住於工業區，重金屬則可能吸附在PM2.5上。

▲日本出口「安康魚肝(FRESH MONKFISH LIVER)」檢出重金屬含量不符規定。（資料圖／食藥署提供）

洪志興表示，根據過去調查，人體檢出重金屬，不只有單一成分含量高，也就是說，其中一種含量高，其他重金屬含量也會高，不少患者看到報告都驚訝連連。

洪志興說，重金屬無所不在，對兒童影響更甚，不僅可能造成發育不良、長不高，也有可能致使認知功能障礙，其中「鉛」會造成貧血和肝功能指數升高。另有研究發現，重金屬曝露會影響到肺功能，肺部易阻塞，造成兒童氣喘狀況。

▲重金屬對兒童影響更劇，小心氣喘、營養不良甚至出現認知障礙。（示意圖／視覺中國)

而診間也常有孕媽咪擔憂，「吃深海魚是否可能導致孩子重金屬中毒」，洪志興表示：「如果家長有此疑慮，驗一泡尿，就可以驗出10種以上重金屬，2張小朋友就能篩檢，若驗出過重金屬過高，就得追溯食物來源。」

「預防仍勝於治療！」洪志興坦言，重金屬累積於體內要排出不易，目前有動物實驗，有益生菌可幫助體內排出重金屬，希望臨床實驗也能看到結果。

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