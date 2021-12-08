海豚慘遭鯊魚咬死陳屍沙灘上　意外成了衝浪者「危險」警示

▲澳洲一隻海豚陳屍於沙灘，附近住戶猜測是遭鯊魚襲擊。（示意圖／達志影像／美聯社）



實習記者黃靜芸／綜合報導

澳洲新南威斯州附近的一名住戶，日前於海邊散步時，發現一具不明物體陳屍在沙灘上，走近一看發現是海豚屍體，海豚皮膚表面有被撕咬的痕跡，甚至整塊肉已經不見，猜測是被鯊魚攻擊。

據《9News》報導，發現這隻海豚的住戶為薩頓（Michael Sutton），他每天早上都會到離自家很近的克羅納拉海灘（Cronulla Beach）看海兜風，當時他在遠處看見這具屍體，驚訝表示，「我出去散步，剛開始以為牠是鯨魚，近看才發現是海豚，竟然被鯊魚咬了一大口」。

這具海豚屍體長約2公尺，側面的鯊魚咬痕寬約60公分，看似已經陳屍在沙灘上好幾個小時。薩頓提到那天衝浪者不多，「我看到一位衝浪者因此沒有下水」，目前還沒有人在該地區目擊到鯊魚，但當天早上的這具屍體，讓原先要去海邊游泳及衝浪的人停下腳步。

薩頓透露自己每天早上都會沿著海灘散步，「在過去15年裡，我錯過了幾次日出，這是我最不尋常的發現，我每天都在那裡拍照」。此外，野生動物機構也已將這隻海豚的屍體搬移走，相關工作人員表示，「感謝那些提醒我們注意這個問題的公眾，確保屍體能夠迅速搬離現場」。