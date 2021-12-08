散步找到詭異人骨　男嚇壞發現「不只他1人撿到」意外破8年懸案

▲男散步時意外撿到人骨。（圖／翻攝自TikTok／fliporflopfinds）

記者李振慧／綜合報導

美國內華達州一名男子自爆，他在森林散步時撿到一根骨頭，骨頭上面還連接著金屬物質，他原本以為骨頭可能是某人為行動不便寵物特別做的裝置，沒想到竟然是一根人骨，因此幫助警方破了一起長達8年的懸案。

男子桑頓(Tad Thornton)拍攝TikTok影片表示，他去年在森林中遛狗時，意外找到一根人骨，「我原本以為這是寵物的骨頭，沒想到是真的人骨，這名男子於2013年失蹤，我和另外2名民眾意外找到的骨頭，最後讓警方解開了謎團」。

桑頓所發現的人骨來自55歲的男子凱許(Christopher Cash)，他於2013年8月1日被通報失蹤，具有精神病史的他已經停止服藥，警方雖然展開調查卻一直找不到下落，沒想到有3名民眾陸續在3年內意外發現他的骨頭，最終讓警方判定已經死亡。

2019年，一名民眾在卡森市(Carson) Centennial Park公園上方偏僻地區發現一個人類頭骨，隔年11月23日，桑頓帶狗散步時，在距離發現頭骨位置約800多公尺處找到有金屬植入物的人骨，而第三名發現者則是在今年2月27日，在距離頭骨約3公里峽谷找到骨頭，DNA檢測證實三塊骨頭均來自失蹤者凱許，不過目前仍無法得知他的死因，與死前到底遇到了什麼事。