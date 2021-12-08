網紅潛水驚見「轎車沉河底」　開窗漂出2腐屍！疑21年前失蹤情侶

記者吳美依／綜合外電報導

美國潛水網紅塞茲（Jeremy Sides）專門前往全國各地，搜尋沉入水下的失蹤者或遺失物。他在田納西州斯巴達市（Sparta）的河床上找到一輛廢棄老車，裡面漂浮著2具腐爛的人類遺骸；比對汽車型號及車牌號碼後發現，竟是21年前一對情侶失蹤時駕駛的車輛。

綜合外媒報導，福斯特（Erin Foster）及貝克特爾（Jeremy Bechtel）於2000年4月3日失蹤，最後一次被目擊時，女方駕駛1998年款的龐迪亞克轎車，載著男方離開派對，此後人間蒸發。儘管當地警方20多年來持續搜索，卻苦尋不著線索，只好列為懸案。

▲貝克特爾（左）及福斯特（右）在21年前失蹤。（圖／翻攝懷特郡警長辦公室）

▲調查人員將福斯特的汽車打撈上岸。（圖／翻攝自YouTube／Exploring with Nug）



塞茲聽聞此案後抵達當地，靠著高科技聲納設備，繪製屠牛河（Calfkiller River）水下地形，並且潛水搜索。影片中，那輛汽車停放在水深12英尺（約3.65公尺）處河床上，底盤大致完好無損。他說，「所有窗戶都打開了，他們看似在轉彎時失去控制掉進河裡。車裡發現了人類遺骸，20年過後已經沒剩多少了。」

塞茲是一名退役海軍，非常熱愛潛水且擁有專業執照，如今全職投入拍片與尋人，也希望能夠貢獻社會。他表示，警方的工作範圍太廣泛，即使拚命工作，還是很難及時解決所有案件，「我（尋獲遺體時）突然感覺很迷惘，說不出話來。我很高興自己找到他們，但也對他們的結局感到難過。」

懷特郡（White County）調查單位趕赴現場後，著手蒐集泥漿樣本等證據，8日展開鑑定步驟，但目前仍在等待DNA結果出爐，才能確認遺骸身分，潛水小組也將再次回到河底，尋找更多證據。警長佩吉（Steve Page）說，他們尚未排除謀殺的可能性，但認為死者更可能是在行車間失去控制，不慎墜河。

★《宇宙人外信》：中英日韓四聲道，影劇閒聊學單字★

Spotify｜KKBOX｜SoundOn｜Apple Podcast｜Google