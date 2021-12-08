　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

帆布鞋、緊身牛仔褲都「過氣」　美國Z世代用1字形容不合潮流

▲▼牛仔褲,緊身牛仔褲,帆布鞋。（圖／取自免費圖庫unsplash）

▲美國Z世代年輕人認為，緊身牛仔褲及Converse帆布鞋都過時了。（圖／取自免費圖庫unsplash）

文／中央社記者周世惠舊金山7日專電

圖案T恤和UGG雪靴曾是紅極一時的時尚風，但Z世代可不這麼認為，並用一個新創的英文字cheugy暗喻「過氣」，不可不認識的這個字也凸顯過度消費的問題。

Z世代（Gen Z）的流行英文用詞cheugy，發音為CHOO-gee，這個詞主要用來嘲笑過時、不符合流行審美的事物，通常暗指Ｘ世代的潮流。Z世代泛指從1997年到2010年代初期出生的人們，X世代（Gen X）則指1960年代中期到1980年出生者。

在抖音（TikTok）、推特（Twitter）等社群平台有關cheugy的例子，被Z世代認為cheugy的東西包括圖案T恤、緊身牛仔褲、Converse帆布鞋和UGG雪靴。

根據紐約時報，cheugy又指「過氣」或「太過汲汲營營」。「西雅圖時報」（Seattle Times）為了詳解cheugy，邀請當地讀者進行反饋。

17歲崔特（Christopher Tritt）是中央華盛頓大學（Central Washington University）學生，他和同年紀的人不喜歡看起來「假假的東西」。他說，有些人鄙視緊身牛仔褲，因為緊身牛仔褲通常「不是真正牛仔布、而是由彈力布材製成」。崔特也指出，對西雅圖Z世代普遍而言，cheugy的事項包括運動休閒風（Athleisure）、5層樓公寓建築、電動汽車特斯拉（Tesla）、非基因改造食品、環保吸管，以及華盛頓州的雷尼爾山（Mount Rainier）貼紙等。

▲▼特斯拉,Tesla,馬斯克,Elon Musk。（圖／路透）

▲就連特斯拉（Tesla）也被認為是「過氣」象徵之一。（圖／路透）

此外，有些讀者回應，cheugy是「俗氣」（tacky）的代名詞。還有些人表示，負面和價值評斷就是cheugy，使用這個字本身就是cheugy的行為。

cheugy會如何被用來造句？有人寫道，「去年（意指COVID-19疫情）太太太負面了，應該被列為最cheugy（負面）熱門名單的榜首。」一位讀者說，「從別人的衣著和飲食偏好進行評斷很cheugy。」還有人說，「cheugy是不好聽的假字，毫無文學或語言學字根的基礎。」

美國讀者對於世代價值觀的攻擊並不留情。一位X世代認同Z世代評斷以前流行的東西「醜、不酷、過氣」，但不意味著需要發明「全然愚蠢的新字」予以貶抑。

屬於Ｚ世代前段班的21歲謝佛（Carmen Schafer）並不認同cheugy。她認為更嚴重的是隱含在cheugy字眼中的概念和更深層次的議題，包括快速流行與高淘汰率，人們必須不停消費添新，以免淪為過時。

「這個字眼傳達過度消費和扼殺自我的訊息，對企業很棒，對地球和自我意識很糟。」謝佛說，抖音等短影音社群平台加速「用過即丟消費主義文化」（throwaway culture），人們把錢投入時尚，而時尚業是全世界污染嚴重的行業之一。她擔憂在這種風氣之下，年輕女性很難發展自我風格，也不願意購買能夠歷經歲月淬鍊、可以使用很久的物品。

《宇宙人外信》：中英日韓四聲道，影劇閒聊學單字★

SpotifyKKBOXSoundOnApple PodcastGoogle

►激殺3折！雅頓第五大道淡香精回頭率破表

ET快訊
永和男被砍成「人彘」！　凶器曝光
一路暖到周末！　這天「雨彈轟大台北」
北韓女兵「遭長官硬上」！　入伍6年女孩：逼無麻醉墮胎
60歲男入境月餘確診「孫子為小學生」　指揮中心：同班同學已匡
正妹逛Outlet當眾「運動」！炸美尻酥胸　路人猛盯

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

帆布鞋、緊身牛仔褲都「過氣」　美國Z世代用1字形容不合潮流

愛子公主變漂亮了！日本網友驚艷「更有氣質」　原來做了「這件事」

北韓7成女兵「遭長官硬上」！入伍6年脫北女孩爆：還逼人無麻醉墮胎

100萬劑AZ過期！奈及利亞收COVAX疫苗來不及打　部分效期僅4周

他花3千元「買比特幣」　炒到爽買藍寶堅尼！真實身價保密到家

新冠疫苗出新副作用！　醫生曝關鍵原因：別太擔心

布林肯警告北京：動武改變台海現狀將是重大錯誤

人妻花940元買慈善彩券　幸運中1.3億元豪宅大獎！地段超精華

暴徒突然闖入家中！ 爸媽面前把6歲童塞入烤箱要「活活煮熟他」

北韓14歲少年偷看南韓電影！惹毛金正恩　秒被下放勞改營14年

屏東比特犬關2天出籠放風撒嬌　 被揉臉皮超平靜！新名字叫索爾

驚喜變驚嚇！男友提早下班回家　撞見女友「扮成鯰魚」：WTF？

韓善伙罹乳癌「一心只想隆乳」超樂觀　寫遺書給好友「牽著我」..哭一半又笑粗乃！

原住民女孩喝太醉害友遭殃慘摔　艱難站起又撞到樹最終回到地上

父親中風過世！高二生擺攤養家 被人檢舉無奈嘆：沒辦法做了...

嘴秋姨當警察面「闖紅燈過馬路」　被攔還嗆：國家養你們這些廢物！

爆氣屁孩怒踹騎樓機車囂張離去　搖擺走幾步再轉向狂打路邊機器

賀軍翔《全明星》百米得第三：有回春的感覺XD　王子邱勝翊逼近林敬倫紀錄...懊惱「沒調整好」

幫送？自吞？嬤拿走21個免費便當　愛心站長見弱勢撲空怒：拿走希望

道歉13次沒用！恐怖老闆攔車怒捶　露營區一查竟是違法經營...網狂酸

帆布鞋、緊身牛仔褲都「過氣」　美國Z世代用1字形容不合潮流

愛子公主變漂亮了！日本網友驚艷「更有氣質」　原來做了「這件事」

北韓7成女兵「遭長官硬上」！入伍6年脫北女孩爆：還逼人無麻醉墮胎

100萬劑AZ過期！奈及利亞收COVAX疫苗來不及打　部分效期僅4周

他花3千元「買比特幣」　炒到爽買藍寶堅尼！真實身價保密到家

新冠疫苗出新副作用！　醫生曝關鍵原因：別太擔心

布林肯警告北京：動武改變台海現狀將是重大錯誤

人妻花940元買慈善彩券　幸運中1.3億元豪宅大獎！地段超精華

暴徒突然闖入家中！ 爸媽面前把6歲童塞入烤箱要「活活煮熟他」

北韓14歲少年偷看南韓電影！惹毛金正恩　秒被下放勞改營14年

發動街頭喊「支持民進黨要四個同意」　罷捷發言人挨告了

狂掃21個愛心便當挨轟　高雄嬤坦言要選里長：不會拿那個去做公關

吃薑母鴨意外撿到「失溫小貓」躺垃圾堆　她暖心救起取名「立冬」

現場慘況曝！台61線「5車追撞」釀1命危　貨櫃車頭凹陷

雲林移民署前進六輕重工　「四不」宣導鼓勵移工安心接種疫苗

花蓮智慧農業升級！小學校園打造示範基地　向下紮根贏在未來

施振榮：企業永續需靠價值觀傳承　台灣新願景是打造「東方矽文明」

斗六驚見「近億元店面」室內照曝光 ！　當地人笑破盲點

男友買房頭期500萬！她出60萬問「為何不能寫我名字」　網噓爆

Omicron入侵會停辦跨年？陳宗彥：防疫措施滾動式調整

2愛貓追逐推倒3棟樂高全碎滿地　他尖叫「啊！」太真實...老婆笑瘋

國際熱門新聞

視訊裁員900人　CEO後悔道歉了

印度苦行僧「舉手45年」從未放下

900人視訊傻眼　CEO：你各位被解雇了

情侶沙灘「忘情衝刺」公開半裸野戰

少婦包浴巾等外送　老公怒打死人

北韓7成女兵遭長官硬上！她脫北後爆：還被無麻醉墮胎

神秘大腳怪現蹤？謎樣身影樹林解放畫面瘋傳

南韓疫情狂燒！單日新增首破「7000大關」

他花3千元買比特幣　爽買藍寶堅尼

即／拜登與普丁進行關鍵視訊通話　溝通烏克蘭問題

慶生喝到嗨喊「裸體萬歲」海軍性侵女同袍

Omicron憂慮緩和！美股勁揚492點　那斯達克漲逾3%

道瓊延續反彈上漲500點　投資者重新評估Omicron風險

印尼火山噴發死者增至34人　母女相擁罹難深埋

更多熱門

相關新聞

他花3千元買比特幣　爽買藍寶堅尼

他花3千元買比特幣　爽買藍寶堅尼

2011年，美國電腦工程師彼得（Peter Saddington）花費不到115美金（約新台幣3千元）購買45枚比特幣，未料幣值持續飆高，甚至在7年內暴漲32萬倍。他不願透露自己目前擁有多少比特幣，但近日又購入一輛價值20萬美金（新台幣約555萬元）的藍寶堅尼，花錢毫不手軟，透過虛擬貨幣致富的故事，也再度引發話題。

布林肯警告北京：動武改變台海現狀將是重大錯誤

布林肯警告北京：動武改變台海現狀將是重大錯誤

視訊裁員900人　CEO後悔道歉了

視訊裁員900人　CEO後悔道歉了

比爾蓋茲預言　疫情嚴重期「這時」才結束

比爾蓋茲預言　疫情嚴重期「這時」才結束

打疫苗才能上班！　美113名消防員被放無薪假

打疫苗才能上班！　美113名消防員被放無薪假

關鍵字：

北美要聞過時過氣新詞彙Z世代

讀者迴響

熱門新聞

鄧佳華真的要拍AV了！「片商正式簽約」女優超火辣

快訊／永和排水溝驚見「無頭、無四肢」人體軀幹！

「趙薇的兒子」找到了！　拒和親生父母回家遭批

台灣首位「千萬訂閱YouTuber」誕生！他努力10年超感動

性別曝光！永和「無頭屍」確定遭分屍

視訊裁員900人　CEO後悔道歉了

俄國爸媽「後悔送女兒來台灣」　最擔心的事發生了

紅黃線違停不能檢舉！道交修法三讀通過

企業千金淪小三！　陪泡「已婚百億小開」全直擊

國手撿屍接力性侵　求輕判超瞎理由曝

水豚母女游泳逃家　為了「蹭飯」

熬夜傷肝？醫揭「爆肝真正5原因」致死率高

台南現排隊買房人潮　30人熬通宵為了搶一屋

軍校生直挺讓位30分鐘　榮譽假1天

林秉樞當眾扯髮逼跪高嘉瑜　原因竟是他沒來

更多

最夯影音

更多
屏東比特犬關2天出籠放風撒嬌　 被揉臉皮超平靜！新名字叫索爾

屏東比特犬關2天出籠放風撒嬌　 被揉臉皮超平靜！新名字叫索爾
驚喜變驚嚇！男友提早下班回家　撞見女友「扮成鯰魚」：WTF？

驚喜變驚嚇！男友提早下班回家　撞見女友「扮成鯰魚」：WTF？

韓善伙罹乳癌「一心只想隆乳」超樂觀　寫遺書給好友「牽著我」..哭一半又笑粗乃！

韓善伙罹乳癌「一心只想隆乳」超樂觀　寫遺書給好友「牽著我」..哭一半又笑粗乃！

原住民女孩喝太醉害友遭殃慘摔　艱難站起又撞到樹最終回到地上

原住民女孩喝太醉害友遭殃慘摔　艱難站起又撞到樹最終回到地上

父親中風過世！高二生擺攤養家 被人檢舉無奈嘆：沒辦法做了...

父親中風過世！高二生擺攤養家 被人檢舉無奈嘆：沒辦法做了...

熱門快報

《聲林之王3》重磅回歸！

《聲林之王3》重磅回歸！

12/3起每周五晚間九點 《聲林之王3》ETtoday全平台首播

2021企業品牌聲望大調查

2021企業品牌聲望大調查

齊聚百大品牌，12/1~12/31歡迎您投票選出新中最愛的企業！

【寵物】雙12超級年終慶

【寵物】雙12超級年終慶

雙12超級年終慶開跑，毛毛商城品牌飼料限時狂降，還有超優惠毛孩零食用品，立即逛！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面