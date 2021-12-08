日本富豪前澤友作飛向太空站　豪邁宣布：在上面發30億紅包

▲日本「千億富豪」前澤友作於今日下午飛上太空。（圖／路透）

實習記者丁玟華／綜合報導

日本46歲億萬富豪前澤友作於今日下午飛向太空，展開為期12天的太空旅行，並預計搭乘俄羅斯的太空船前往國際太空站（ISS），日前，曾豪邁宣稱要在太空上發錢，讓網友相當期待，出發前受訪表示，他心情像小學生要去遠足一樣，很興奮。

根據《東京體育網》報導，前澤友作是第一位停留在國際太空站的日本籍平民，也是繼秋山豐弘後，第二位日本平民升上太空。為了一圓小時候的夢想，他2019年賣掉服飾網拍「ZOZOTOWER」的股權，便開始進行太空計畫。

前澤友作與助理平野洋三將在今日搭乘「聯合號MS-20」太空船，於格林威治標準時間8日上午7點38分（台灣時間下午3點38分）升空，在國際太空站停留12天的時間，預計於20日返航。

日前，前澤友作還在推特發文表示，要在太空「發紅包」，金額不固定，但總金額超過30億日圓（約新台幣7.3億元），讓網友十分期待。