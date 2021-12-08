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布林肯警告北京：動武改變台海現狀將是重大錯誤

▲▼美國國務卿布林肯（Antony Blinken）。（圖／路透）

▲美國國務卿布林肯（Antony Blinken）。（圖／路透）

文／中央社記者尹俊傑紐約7日專電

美國國務卿布林肯今天說，中國或俄羅斯如企圖以侵犯台灣或烏克蘭擴張版圖，將是會帶來嚴重後果的重大錯誤。他重申美方依循台灣關係法，確保台灣有能力自我防衛。

布林肯（Antony Blinken）在華爾街日報執行長會議（WSJ CEO Council）峰會提到，美國總統拜登今天稍早透過視訊警告俄羅斯總統普丁入侵烏克蘭可能帶來的後果，應該會影響普丁的盤算。

布林肯不願多談美方會怎麼回應俄羅斯入侵烏克蘭，僅說美方可能祭出「影響深遠的經濟措施」。布林肯形容當前危機「比烏克蘭還大」，並說俄羅斯企圖以武力改變另一國疆界，威脅存在已久且獲廣泛接受的國際秩序。

談到中國，布林肯說北京為自身利益企圖重塑版圖，對台海現狀愈來愈不滿意。過去40多年台海和平穩定，台灣民主蓬勃發展、經濟繁榮、對國際社會貢獻良多；美方恪守一中政策、依循台灣關係法，確保台灣有能力自我防衛。

被問及最終少了美台並肩作戰上述方針是否可行，布林肯僅說：「我們的承諾是確保他們有能力自我防衛，我們將繼續確保情況就是如此。」

面對主持人追問台灣是否需要孤軍奮戰，布林肯回答：「如果北京決定片面以武力改變現狀，那將是個重大錯誤。」

布林肯3日出席路透社舉辦的「NEXT虛擬全球會議」談論台海情勢時說，中國近年加大施壓台灣力道，企圖改變現狀。他警告，北京若犯台恐會是「災難性決定」，美國會致力確保台灣有能力自我防衛。

他當時說，北京進行挑釁軍事作為，試圖孤立台灣，不讓台灣與國際社會往來，「這才是危險之處」。

拜登與普丁今天稍早視訊會議結束後，白宮國家安全顧問蘇利文（Jake Sullivan）媒體簡報時被問及若俄羅斯入侵烏克蘭，中國可能同時採取行動武力犯台，美國是否做好因應準備。

蘇利文回答，美國將採取嚇阻與外交的一切行動，以確保台灣永遠不會發生這樣的狀況，並致力避免烏克蘭遭到入侵，「這是我們目前的政策目標，這是我們目前採取的步驟」。

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